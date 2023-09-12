В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном

На сайте бесплатных объявлений он договорился с женщиной об аренде ее квартиры на улице Жмайлова. Во время осмотра жилья между парнем и хозяйкой возник конфликт из-за стоимости аренды. Во время спора обвиняемый задушил женщину с помощью тканевого шнурка, а затем несколько раз ударил ее ножом в шею.