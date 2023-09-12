В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В Ростове вынесли приговор молодому человеку, убившему и ограбившему 52-летнюю местную жительницу. Громкое преступление он совершил в апреле этого года.
На сайте бесплатных объявлений он договорился с женщиной об аренде ее квартиры на улице Жмайлова. Во время осмотра жилья между парнем и хозяйкой возник конфликт из-за стоимости аренды. Во время спора обвиняемый задушил женщину с помощью тканевого шнурка, а затем несколько раз ударил ее ножом в шею.
После убийства молодой человек украл мобильный телефон жертвы и сбежал. Однако задержать его удалось в тот же день.
Свою вину в ходе расследования он полностью признал. Суд приговорил его к 11 годам и шести месяцам лишения свободы.
Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который вломился в дом пьяным и зарезал человека.