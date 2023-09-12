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В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном

В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном

12 сентября 2023, 14:49
Фото: 1MI
В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном
11 лет проведет в колонии парень, убивший и ограбивший жительницу Ростова, сдававшую квартиру на Западном, рассказали в Следкоме.

В Ростове вынесли приговор молодому человеку, убившему и ограбившему 52-летнюю местную жительницу. Громкое преступление он совершил в апреле этого года.

На сайте бесплатных объявлений он договорился с женщиной об аренде ее квартиры на улице Жмайлова. Во время осмотра жилья между парнем и хозяйкой возник конфликт из-за стоимости аренды. Во время спора обвиняемый задушил женщину с помощью тканевого шнурка, а затем несколько раз ударил ее ножом в шею.

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После убийства молодой человек украл мобильный телефон жертвы и сбежал. Однако задержать его удалось в тот же день.

Свою вину в ходе расследования он полностью признал. Суд приговорил его к 11 годам и шести месяцам лишения свободы.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который вломился в дом пьяным и зарезал человека.

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