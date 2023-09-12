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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

В Ростове утром 12 сентября с рельсов сошел поезд

В Ростове утром 12 сентября с рельсов сошел поезд

12 сентября 2023, 07:34
Фото: 1MI
В Ростове утром 12 сентября с рельсов сошел поезд
В Ростове движение парализовал поезд, сошедший с рельсов, об этом рассказали очевидцы.

Утром вторника, 12 сентября, в 10.00 мск в сервисе «Яндекс. Карты» стали появляться сообщения от автомобилистов о ДТП на улице Таганрогской, где с рельсов якобы сошел железнодорожный состав.

Фото: Яндекс Карты

В настоящий момент на прилегающих дорогах возникли многокилометровые пробки, парализовано движение на улицах Таганрогской, Малиновского, Доватора, Ерёменко и Всесоюзной.

Грузовой состав сошел с рельсов на юге Москвы
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Автомобилистам рекомендуется найти альтернативные пути объезда, издание выясняет причины и обстоятельства произошедшего в официальных источниках. Данные уточняются.

Ранее в Ростове с рельсов сошел трамвай и протаранил здание.


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