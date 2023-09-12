В Ростове утром 12 сентября с рельсов сошел поезд

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Утром вторника, 12 сентября, в 10.00 мск в сервисе «Яндекс. Карты» стали появляться сообщения от автомобилистов о ДТП на улице Таганрогской, где с рельсов якобы сошел железнодорожный состав.
В настоящий момент на прилегающих дорогах возникли многокилометровые пробки, парализовано движение на улицах Таганрогской, Малиновского, Доватора, Ерёменко и Всесоюзной.
Автомобилистам рекомендуется найти альтернативные пути объезда, издание выясняет причины и обстоятельства произошедшего в официальных источниках. Данные уточняются.
Ранее в Ростове с рельсов сошел трамвай и протаранил здание.