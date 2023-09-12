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Published Сегодня, 09:57

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В Ростовской области чиновникам не удалось полностью перейти на российское ПО

В Ростовской области чиновникам не удалось полностью перейти на российское ПО

12 сентября 2023, 09:57
Фото: Ivan Radic/cc by 2.0/flickr.com
В Ростовской области чиновникам не удалось полностью перейти на российское ПО
Донским чиновниками не удалось поностью перейти на программное обеспечение российских разработчиков, об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Власти подготовили отчет к заседанию в правительстве Ростовской области, которое должно состояться 13 сентября. Одним из вопросов заседания стал переход органов местной власти на российское ПО в целях обеспечения нацбезопасности Российской Федерации.

Согласно приказу Минцифры Ростовской области, донским чиновникам нужно было перейти на отечественные офисные пакеты с текстовыми редакторами, операционные системы, справочно-правовые системы, системы электронного документооборота, «антивирусники» и интернет-браузеры.

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В итоге при оценке перехода выяснилось, что чиновникам не удалось выполнить план по переходу на отечественные операционные системы (далее ОС), точнее достичь показателя перехода 50% устройств на российские ОС в органах исполнительной власти и 20% устройств в органах местного самоуправления.

Ранее стало известно, как изменилась сфера IT в Ростовской области после введения санкций.

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