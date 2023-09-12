В Ростовской области чиновникам не удалось полностью перейти на российское ПО

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Власти подготовили отчет к заседанию в правительстве Ростовской области, которое должно состояться 13 сентября. Одним из вопросов заседания стал переход органов местной власти на российское ПО в целях обеспечения нацбезопасности Российской Федерации.
Согласно приказу Минцифры Ростовской области, донским чиновникам нужно было перейти на отечественные офисные пакеты с текстовыми редакторами, операционные системы, справочно-правовые системы, системы электронного документооборота, «антивирусники» и интернет-браузеры.
В итоге при оценке перехода выяснилось, что чиновникам не удалось выполнить план по переходу на отечественные операционные системы (далее ОС), точнее достичь показателя перехода 50% устройств на российские ОС в органах исполнительной власти и 20% устройств в органах местного самоуправления.
Ранее стало известно, как изменилась сфера IT в Ростовской области после введения санкций.