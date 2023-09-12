В Ростовской области чиновникам не удалось полностью перейти на российское ПО

В итоге при оценке перехода выяснилось, что чиновникам не удалось выполнить план по переходу на отечественные операционные системы (далее ОС), точнее достичь показателя перехода 50% устройств на российские ОС в органах исполнительной власти и 20% устройств в органах местного самоуправления.