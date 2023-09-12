В Ростовской области осудят мужчину, который вломился в дом пьяным и зарезал человека

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Шолоховском районном суде Ростовской области приняли на рассмотрение уголовное дело, Алексея Морозова обвиняют в незаконном проникновении в жилище с применением насилия и убийстве.
Следователи представили версию, согласно которой в январе 2023 года Алексей Морозов находился под действием алкоголя, когда незаконно проник в частный дом. Хозяйка дома Ф. пыталась остановить незваного гостя, сломавшего замок, но тот лишь оттолкнул женщину и вошел в помещение.
Уже в зале дома подозреваемый спровоцировал ссору с А., после чего нанес мужчине пять ран ножом, который принес с собой. А. погиб от полученных ран.
Первое судебное заседание по делу пройдет 14 сентября.
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