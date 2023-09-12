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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Ростовской области осудят мужчину, который вломился в дом пьяным и зарезал человека

В Ростовской области осудят мужчину, который вломился в дом пьяным и зарезал человека

12 сентября 2023, 09:57
Фото: Midjourney
В Ростовской области осудят мужчину, который вломился в дом пьяным и зарезал человека
В Шолоховском районном суде рассмотрят дело дончанина, который вломился в чужой дом и убил человека, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В Шолоховском районном суде Ростовской области приняли на рассмотрение уголовное дело, Алексея Морозова обвиняют в незаконном проникновении в жилище с применением насилия и убийстве.

Следователи представили версию, согласно которой в январе 2023 года Алексей Морозов находился под действием алкоголя, когда незаконно проник в частный дом. Хозяйка дома Ф. пыталась остановить незваного гостя, сломавшего замок, но тот лишь оттолкнул женщину и вошел в помещение.

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Уже в зале дома подозреваемый спровоцировал ссору с А., после чего нанес мужчине пять ран ножом, который принес с собой. А. погиб от полученных ран.

Первое судебное заседание по делу пройдет 14 сентября.

Ранее школьник в маске и с ножом пытался убить учителя.

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