В Ростовской области полиция арестовала юриста-мошенника

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В отдел МВД в Семикаракорском районе обратилась дончанка, которая стала жертвой обмана. Женщина рассказала, что обратилась за помощью к незнакомцу и потеряла более 383,1 тысячи рублей.
В ходе розыска полиции удалось задержать 49-летнего жителя Семикаракорска.
Оперативники выяснили, что женщине нужна была юридическая помощь. Она заключила с подозреваемым договор, и тот попросил ее перевести ему деньги на счет, однако после получения средств правовую помощь потерпевшей он оказывать не стал.
«Фигурант после этого перестал выходить на связь. Украденным злоумышленник распорядился по своему усмотрению», — сказано в сообщении.
Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения и заключили его под стражу.
Ранее в Ростове пенсионерка лишилась денег из-за новой схемы обмана.