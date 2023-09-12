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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

В Ростовской области появятся чиновники, отвечающие за информационную безопасность

В Ростовской области появятся чиновники, отвечающие за информационную безопасность

12 сентября 2023, 13:14
Фото: 1MI
В Ростовской области появятся чиновники, отвечающие за информационную безопасность

В Ростовской области провели ротацию кадров, отвечающих за информбезопасность

Усиление мер информационной безопасности является приоритетной задачей в Ростовской области, заявили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев подписал указ, согласно которому обеспечением информационной безопасности в каждом органе власти Ростовской области будет заниматься заместитель руководителя ведомства.

На уровне правительства региона эту задачу передали заместителю губернатора Артему Хохлову. Он будет курировать вопросы информационных технологий и связи, а также «цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг».

«Его указания и поручения в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов областных ведомств становятся обязательными для выполнения», — заключили в правительстве Ростовской области.

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Уточняется, что чиновники, отвечающие за информационную безопасность, также будут взаимодействовать с ФСБ. Помимо этого, они займутся переводом систем и сетей на отечественные средства защиты.

Ранее сообщалось, что власти Ростова потратят почти миллион рублей на защиту информации о мобилизации.

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