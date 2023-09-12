В Ростовской области появятся чиновники, отвечающие за информационную безопасность

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Губернатор Василий Голубев подписал указ, согласно которому обеспечением информационной безопасности в каждом органе власти Ростовской области будет заниматься заместитель руководителя ведомства.
На уровне правительства региона эту задачу передали заместителю губернатора Артему Хохлову. Он будет курировать вопросы информационных технологий и связи, а также «цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг».
«Его указания и поручения в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов областных ведомств становятся обязательными для выполнения», — заключили в правительстве Ростовской области.
Уточняется, что чиновники, отвечающие за информационную безопасность, также будут взаимодействовать с ФСБ. Помимо этого, они займутся переводом систем и сетей на отечественные средства защиты.
Ранее сообщалось, что власти Ростова потратят почти миллион рублей на защиту информации о мобилизации.