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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок

В Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок

12 сентября 2023, 14:46
Фото: Jorge Gonzalez/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок
Движение было парализовано в Ростове утром из-за сошедшего с рельсов поезда, в Нахичевани тем временем спасатели тушили несколько пожаров на соседних улицах, а ученые спрогнозировали нашествие черноморских креветок в Азовском море.

Нашествие креветок

Ученые АзНИИРХ заявили, что в Азовском море из-за повышения солености воды появились популяции черноморских креветок.

Исследователи добавили, что соленость воды в Азовском море является рекордной. Его акватория все больше напоминает Черное море. Поэтому черноморские обитатели начинают активно мигрировать и размножаться в Азовском море.

Сейчас запас креветок там превысил отметку в одну тысячу тонн. Рекомендованный уровень вылова, таким образом, составляет 327 тонн. Рыбакам для добычи креветок разрешили использовать не только сачки и волокушки, но и неводы, каравки и подъемные ловушки.

Сейчас запас креветок там превысил отметку в одну тысячу тонн.Сейчас запас креветок там превысил отметку в одну тысячу тонн.
Сейчас запас креветок там превысил отметку в одну тысячу тонн.
Фото: azniirkh.vniro.ru
Донские ученые спрогнозировали нашествие черноморских креветок в Азовском море
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Маршрут изменен

Утром 12 сентября, около 10.00, ДТП произошло в Ростове на улице Таганрогской. Местные жители сообщили, что там с рельсов сошел поезд.

Из-за устранения последствий аварии многокилометровые пробки сковали Западный. Автомобилисты не могли проехать по Таганрогской, Малиновского, Доватора, Еременко и Всесоюзной.

Официальных подробностей о ДТП с поездом тем временем до сих пор не поступало.

Утром 12 сентября, около 10.00, ДТП произошло в Ростове на улице Таганрогской. Местные жители сообщили, что там с рельсов сошел поезд.Утром 12 сентября, около 10.00, ДТП произошло в Ростове на улице Таганрогской. Местные жители сообщили, что там с рельсов сошел поезд.
Утром 12 сентября, около 10.00, ДТП произошло в Ростове на улице Таганрогской. Местные жители сообщили, что там с рельсов сошел поезд.Утром 12 сентября, около 10.00, ДТП произошло в Ростове на улице Таганрогской. Местные жители сообщили, что там с рельсов сошел поезд.
Утром 12 сентября, около 10.00, ДТП произошло в Ростове на улице Таганрогской. Местные жители сообщили, что там с рельсов сошел поезд.
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове утром 12 сентября с рельсов сошел поезд
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Пожары на Линиях

В Ростове пожары в один день произошли в Нахичевани на соседних улицах. Пламя там вспыхнуло утром 12 сентября.

Сначала стало известно о возгорании жилого дома на 15-й Линии, 82. Площадь возгорания там составила 45 квадратных метров. Тушили огонь 33 спасателя и десять единиц техники.

Спустя полтора часа пожар смогли локализовать. Однако огонь перекинулся на соседний дом, где охватил площадь в 70 квадратных метров.

Также пожар произошел в это же время на 14-й Линии, 24. Огонь там распространился на площади в 20 квадратных метров. Корреспондент RostovGazeta на месте узнал, что в результате пожара погибла пожилая женщина-инвалид, еще один мужчина пострадал.

В Ростове пожары сегодня произошли в Нахичевани на соседних улицах. В Ростове пожары сегодня произошли в Нахичевани на соседних улицах.
В Ростове пожары сегодня произошли в Нахичевани на соседних улицах. В Ростове пожары сегодня произошли в Нахичевани на соседних улицах.
В Ростове пожары сегодня произошли в Нахичевани на соседних улицах.
Фото: rostovgazeta.ru
Пожилая женщина-инвалид погибла во время пожара в Ростове 12 сентября
Узнать подробнее
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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Азовское море#Ростовские ученые#ДТП в Ростове#Пожар в Ростове#АзНИИРХ
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