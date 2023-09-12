В Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:48
Ученые АзНИИРХ заявили, что в Азовском море из-за повышения солености воды появились популяции черноморских креветок.
Исследователи добавили, что соленость воды в Азовском море является рекордной. Его акватория все больше напоминает Черное море. Поэтому черноморские обитатели начинают активно мигрировать и размножаться в Азовском море.
Сейчас запас креветок там превысил отметку в одну тысячу тонн. Рекомендованный уровень вылова, таким образом, составляет 327 тонн. Рыбакам для добычи креветок разрешили использовать не только сачки и волокушки, но и неводы, каравки и подъемные ловушки.
Утром 12 сентября, около 10.00, ДТП произошло в Ростове на улице Таганрогской. Местные жители сообщили, что там с рельсов сошел поезд.
Из-за устранения последствий аварии многокилометровые пробки сковали Западный. Автомобилисты не могли проехать по Таганрогской, Малиновского, Доватора, Еременко и Всесоюзной.
Официальных подробностей о ДТП с поездом тем временем до сих пор не поступало.
В Ростове пожары в один день произошли в Нахичевани на соседних улицах. Пламя там вспыхнуло утром 12 сентября.
Сначала стало известно о возгорании жилого дома на 15-й Линии, 82. Площадь возгорания там составила 45 квадратных метров. Тушили огонь 33 спасателя и десять единиц техники.
Спустя полтора часа пожар смогли локализовать. Однако огонь перекинулся на соседний дом, где охватил площадь в 70 квадратных метров.
Также пожар произошел в это же время на 14-й Линии, 24. Огонь там распространился на площади в 20 квадратных метров. Корреспондент RostovGazeta на месте узнал, что в результате пожара погибла пожилая женщина-инвалид, еще один мужчина пострадал.