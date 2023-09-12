В Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок

Также пожар произошел в это же время на 14-й Линии, 24. Огонь там распространился на площади в 20 квадратных метров. Корреспондент RostovGazeta на месте узнал, что в результате пожара погибла пожилая женщина-инвалид, еще один мужчина пострадал.