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В центре Ростова 10-летний мальчик на велосипеде спровоцировал ДТП с такси

В центре Ростова 10-летний мальчик на велосипеде спровоцировал ДТП с такси

12 сентября 2023, 08:38
Фото: 1MI
В центре Ростова 10-летний мальчик на велосипеде спровоцировал ДТП с такси
В центре Ростова 10-летний мальчик спровоцировал ДТП с двумя автомобилями, проехав по дороге на велосипеде, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

В понедельник, 11 сентября, в 18.45 мск на проспекте Кировском, 57 произошла авария с участием двух автомобилей и пешехода на велосипеде.

По предварительной информации, 39-летний водитель Jeep Wrangler сбил 10-летнего мальчика, который решил переехать проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. Из-за резкого торможения Jeep, его «догнал» автомобиль Lada Granta.

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По предварительной информации, 39-летний водитель Jeep Wrangler сбил 10-летнего мальчика, который решил переехать проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. По предварительной информации, 39-летний водитель Jeep Wrangler сбил 10-летнего мальчика, который решил переехать проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте.
По предварительной информации, 39-летний водитель Jeep Wrangler сбил 10-летнего мальчика, который решил переехать проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте.
Фото: ГИБДД

В результате аварии пострадавшего мальчика доставили в больницу. Теперь полиция будет устанавливать обстоятельства ДТП.

Ранее на Дону начали искать водителя, который сбил девушку и скрылся с места аварии.

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