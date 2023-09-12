В центре Ростова 10-летний мальчик на велосипеде спровоцировал ДТП с такси

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В понедельник, 11 сентября, в 18.45 мск на проспекте Кировском, 57 произошла авария с участием двух автомобилей и пешехода на велосипеде.
По предварительной информации, 39-летний водитель Jeep Wrangler сбил 10-летнего мальчика, который решил переехать проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. Из-за резкого торможения Jeep, его «догнал» автомобиль Lada Granta.
В результате аварии пострадавшего мальчика доставили в больницу. Теперь полиция будет устанавливать обстоятельства ДТП.
Ранее на Дону начали искать водителя, который сбил девушку и скрылся с места аварии.