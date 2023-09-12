В центре Ростова сотни горожан на сутки останутся без воды с 12 сентября

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Published Сегодня, 06:32
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Во вторник, 12 сентября, в 08.30 мск в центре Ростова начались работы по переподключению водопровода в переулке Доломановском.
Работы невозможно провести без отключения холодной воды, а потому без водоснабжения на сутки останутся жители десятков домов в границах переулка Доломановского, 17-й и 20-й улиц, переулка Скрыпника и улицы Текучева. Подачу водоснабжения обещают восстановить к 08.00 мск 13 сентября.
Ранее в Ростове жители Западного остались без горячей воды.