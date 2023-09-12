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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

В центре Ростова сотни горожан на сутки останутся без воды с 12 сентября

В центре Ростова сотни горожан на сутки останутся без воды с 12 сентября

12 сентября 2023, 06:32
Фото: Ростовский Водоканал
В центре Ростова сотни горожан на сутки останутся без воды с 12 сентября
В центре Ростова отключили холодную воду жителям улиц в районе переулка Доломановского и смежных улиц, об этом сообщили в пресс-службе компании «Ростовводоканал».

Во вторник, 12 сентября, в 08.30 мск в центре Ростова начались работы по переподключению водопровода в переулке Доломановском.

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Во вторник, 12 сентября, в 08.30 мск в центре Ростова начались работы по переподключению водопровода в переулке Доломановском.Во вторник, 12 сентября, в 08.30 мск в центре Ростова начались работы по переподключению водопровода в переулке Доломановском.
Во вторник, 12 сентября, в 08.30 мск в центре Ростова начались работы по переподключению водопровода в переулке Доломановском.
Фото: Ростовский Водоканал

Работы невозможно провести без отключения холодной воды, а потому без водоснабжения на сутки останутся жители десятков домов в границах переулка Доломановского, 17-й и 20-й улиц, переулка Скрыпника и улицы Текучева. Подачу водоснабжения обещают восстановить к 08.00 мск 13 сентября.

Ранее в Ростове жители Западного остались без горячей воды.

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