Валерий Лимаренко и глава РЖД подписали соглашение о совместной работе на Сахалине

Правительство Сахалинской области не первый год работает с «Российскими железными дорогами», развивая не только транспортную инфраструктуру, но и образовательные, экономические и социальные проекты. Новый этап сотрудничества позволит еще больше расширить перечень направлений, в которых региональные власти и представители ОАО «РЖД» смогут найти точки общего роста. В частности, сейчас в Южно-Сахалинске железную дорогу внедряют в систему городского общественного транспорта, объединяя центр города с планировочными районами и населенными пунктами соседних муниципалитетов. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, таким образом на острове выполняют задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным по развитию общественного транспорта.