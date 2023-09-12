Вернут ли осенью домой мобилизованных из Ростовской области

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
С момента начала частичной мобилизации прошел уже год, ее объявили 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и глава министерства обороны Сергей Шойгу, заявив, что необходимо набрать 300 тысяч человек. В первую очередь призывали тех, у кого уже есть опыт службы или участия в боевых действиях.
Перед отправкой на службу военнослужащие прошли обязательную подготовку, которая включала как теоретическую, так и практическую часть, чтобы они были готовы к выполнению поставленных задач.
Всем участникам предоставили достойное военное жалование и дополнительные поощрительные выплаты, регулируемые федеральными и региональными нормативами. Набор в рамках частичной мобилизации был завершен осенью 2022 года и удалось набрать необходимое количество военнослужащих.
По окончанию срока службы у мобилизованных бойцов есть возможность вернуться к своим прежним рабочим обязанностям. На работе их не увольняли и сохранили за ними рабочие места.
Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию говорил, что участвующие в спецоперации бойцы получат право на двухнедельный отпуск. Глава государства уточнял, что эта мера распространяется не только на бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, но на всех военнослужащих, в том числе на добровольцев.
Глава региона Василий Голубев перед тем, как провести прямую линию с местными жителями, предложил им задавать свои вопросы в комментариях в Telegram-канале.
Один из самых популярных вопросов был о том, когда мобилизованные смогут пойти в отпуск. Жены бойцов просили Голубева помочь им вернуть своих мужей домой для заслуженного отдыха.
«Наши мужчины уже устали и морально, и физически после почти года службы на СВО. Когда будет возможность сменить их?» — спросила одна из местных жительниц. Представитель правительства Ростовской области ответил, что решение о демобилизации находится в компетенции Министерства обороны.
«Руководство области направило запрос командованию Южного военного округа с просьбой предоставить отпуска уроженцам Ростовской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации в соответствии с расписанием», — сообщили власти.
А председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что для ротации мобилизованных будут использовать военнослужащих, набранных ранее по контракту.
Он уточнил, что в России нет потребности в проведении новой волны мобилизации. Однако вопрос стоит остро в стране в свете предстоящей ротации военных, которые были призваны год назад. Однако Картаполов подчеркнул, что их заменят военнослужащие, принятые по контракту Министерством обороны. Именно для этой цели и проходит набор новых военнослужащих. Уже сейчас количество набранных превышает 200 тысяч, именно они будут задействованы в ротации, сообщает Lenta.
Политолог Дмитрий Абросимов рассказал RostovGazeta, что мобилизованные, как правило, нужны для ротации войск. Для того, чтобы российских бойцов можно было отправлять на отдых
Собеседник подчеркнул, что определенному количеству войск, находящихся на линии боестолкновения, нужна ротация.
«Обычно треть должна быть на линии фронта, треть — в состоянии готовности, треть — на отдыхе. Таким образом осуществляется смена военных. Однако ключевой вопрос заключается в том, что мы не знаем точное количество войск в районе СВО», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник объясняет, что для ответа на вопрос о том, будет ли новая волна частичной мобилизации, необходимо понять, какие будут дальнейшие действия.
«Если наши войска собираются наступать, то, конечно, потребуется увеличение численности. Тогда нам понадобится частичная мобилизация, и она будет проведена. Но если мы не планируем наступательных действий, то фактически нам не нужна частичная мобилизация. Однако пока нет точной информации о ситуации, невозможно однозначно ответить на этот вопрос», — говорит эксперт.
Спикер не считает ужесточение законов о призывниках и военнообязанных, находящихся в резерве, предвестником частичной мобилизации. По его словам, это делается для решения проблем, возникающих при создании единого электронного реестра призывников.
«Люди женились, у них появляются дети, а военкоматы не были проинформированы. По закону, призывник или военнообязанный должен самостоятельно предоставить информацию о себе. Поэтому были ужесточены наказания за отказ предоставить такие данные», — подводит итоги собеседник.
В итоге можно сделать выводы, что власти занимаются решением вопроса ротации. Однако точных сроков пока не называют.