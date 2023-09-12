Вернут ли осенью домой мобилизованных из Ростовской области

Он уточнил, что в России нет потребности в проведении новой волны мобилизации. Однако вопрос стоит остро в стране в свете предстоящей ротации военных, которые были призваны год назад. Однако Картаполов подчеркнул, что их заменят военнослужащие, принятые по контракту Министерством обороны. Именно для этой цели и проходит набор новых военнослужащих. Уже сейчас количество набранных превышает 200 тысяч, именно они будут задействованы в ротации, сообщает Lenta.