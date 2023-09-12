Вирусолог предупреждает о риске эпидемии кори в России

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:36
Вирусолог Сергей Вострухов рассказал о опасностях кори и возможности эпидемии в России.
«Корь — это серьезное инфекционное заболевание, против которого нет конкретного лечения. Вирус очень заразен: есть 95% вероятность заразиться воздушно-капельным путем», — пояснил Вострухов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметил, что корь характеризуется быстрым распространением, поэтому возможна эпидемия. Особенно тяжело болезнь переносится взрослыми.
Среди осложнений кори могут быть пневмония, нарушение слуха, проблемы со зрением и менингоэнцефалит — воспаление головного мозга, которое может вызвать паралич.
«Однако вирус кори очень чувствителен к окружающей среде, что ограничивает его скорость распространения», — подчеркнул биотехнолог.
На ранней стадии заболевание проявляется как обычная простуда: повышение температуры, озноб, кашель, насморк и слабость. В регионах, где вспышка кори, необходимо быть внимательными к любым недомоганиям.