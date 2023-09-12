Вирусолог предупреждает о риске эпидемии кори в России

«Корь — это серьезное инфекционное заболевание, против которого нет конкретного лечения. Вирус очень заразен: есть 95% вероятность заразиться воздушно-капельным путем», — пояснил Вострухов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».