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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:36

Вирусолог предупреждает о риске эпидемии кори в России

12 сентября 2023, 05:35
В районе Нижегородской области зарегистрирован случай вспышки кори. По данным СМИ, уже более 90 человек заболели этим заболеванием.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал о опасностях кори и возможности эпидемии в России.

«Корь — это серьезное инфекционное заболевание, против которого нет конкретного лечения. Вирус очень заразен: есть 95% вероятность заразиться воздушно-капельным путем», — пояснил Вострухов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что корь характеризуется быстрым распространением, поэтому возможна эпидемия. Особенно тяжело болезнь переносится взрослыми.

Среди осложнений кори могут быть пневмония, нарушение слуха, проблемы со зрением и менингоэнцефалит — воспаление головного мозга, которое может вызвать паралич.

«Однако вирус кори очень чувствителен к окружающей среде, что ограничивает его скорость распространения», — подчеркнул биотехнолог.

На ранней стадии заболевание проявляется как обычная простуда: повышение температуры, озноб, кашель, насморк и слабость. В регионах, где вспышка кори, необходимо быть внимательными к любым недомоганиям.

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