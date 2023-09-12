Власти призвали жителей Ростова не подходить к диким кабанам, бегающим по городу

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Несколько диких кабанов напугали сегодня жителей Сельмаша в Ростове. Животные успели погонять собак и опрокинуть забор в парке Островского, а также разогнать и едва не задавить детей на площадке в одном из близлежащих дворов.
Власти Ростова насчитали три диких кабана в городе. По словам пресс-секретаря администрации Марии Петровой, полиция уже занята поиском и отловом животных.
Чиновница попросила ростовчан проявить осторожность и ни в коем случае не приближаться к кабанам.
Напомним, один из кабанов, уже будучи окровавленным, пытался вломиться в двери музея «Россия — моя история». Однако зверь лишь сильно ударился, после чего поспешил убежать.