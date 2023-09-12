rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:12

Published Сегодня, 18:12

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Правоохранительные органы заняты розыском и отловом трех диких кабанов в Ростове

Власти призвали жителей Ростова не подходить к диким кабанам, бегающим по городу

12 сентября 2023, 18:12
Фото: Пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова
Правоохранительные органы заняты розыском и отловом трех диких кабанов в Ростове
Правоохранительные органы заняты розыском и отловом трех диких кабанов в Ростове, заявила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Несколько диких кабанов напугали сегодня жителей Сельмаша в Ростове. Животные успели погонять собак и опрокинуть забор в парке Островского, а также разогнать и едва не задавить детей на площадке в одном из близлежащих дворов.

Дикий кабан напал на детей на детской площадке в Ростове 12 сентября
Узнать подробнее

Власти Ростова насчитали три диких кабана в городе. По словам пресс-секретаря администрации Марии Петровой, полиция уже занята поиском и отловом животных.

Чиновница попросила ростовчан проявить осторожность и ни в коем случае не приближаться к кабанам.

Напомним, один из кабанов, уже будучи окровавленным, пытался вломиться в двери музея «Россия — моя история». Однако зверь лишь сильно ударился, после чего поспешил убежать.

Читайте также:
Дикий кабан напал на детей на детской площадке в Ростове 12 сентябряОкровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в РостовеРостовчанин пришел в сауну с другом, а ушел с чучелом кабана
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Животные в Ростове#Администрация Ростова#Полиция Ростова#Происшествие в Ростове#Ростов#Городская администрация#Дикие кабаны устроили погром в Ростове 12 сентября
Подпишитесь
Подложили свинью ростовчанам: дикие кабаны устроили настоящий погром в городе
Сегодня, 21:06
«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку
Сегодня, 16:36
«Огонек облетел»: ростовчане рассказали о грохоте и белых полосах в небе над городом
Сегодня, 16:34
Зоолог Тихонов рассказал, что нужно сделать если нападет дикий кабан в Ростове
Сегодня, 19:44
Ростовский спасатель рассказал, что делать, если на вас напал дикий кабан
Сегодня, 19:37
«На глазах у детей»: горожане пожаловались на отравление собак в Ростове
Сегодня, 10:41