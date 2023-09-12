Власти Ростова разрешили распланировать 300 га земли под многоэтажки на левом берегу

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Глава администрации Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому компания «Проект-С-23» получает разрешение на подготовку документации по планировке участка на левом берегу Ростова. Площадь надела составляет почти 300 гектаров.
Участок расположен в границах улицы Пойменной, Восточного шоссе, административной границы Ростова и полосы отвода железной дороги. Подготовить необходимую документацию подрядчик должен в течение одного года.
ООО «Проект-С-23» входит в ГК «Самолет» и было зарегистрировано всего лишь три месяца назад. Компания находится в Ростове. Основным видом ее деятельность указана — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Генеральным директором «Проект-С-23» является Борис Кондратьев.
Ранее в Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2».