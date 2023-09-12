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Власти Ростова разрешили распланировать 300 га земли под многоэтажки на Левом берегу

Власти Ростова разрешили распланировать 300 га земли под многоэтажки на левом берегу

12 сентября 2023, 13:42
Фото: 1MI
Власти Ростова разрешили распланировать 300 га земли под многоэтажки на Левом берегу
Структура ГК «Самолет» распланирует 300 гектаров земли под жилое строительство на левом берегу Ростова, соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

Глава администрации Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому компания «Проект-С-23» получает разрешение на подготовку документации по планировке участка на левом берегу Ростова. Площадь надела составляет почти 300 гектаров.

Участок расположен в границах улицы Пойменной, Восточного шоссе, административной границы Ростова и полосы отвода железной дороги. Подготовить необходимую документацию подрядчик должен в течение одного года.

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Участок расположен в границах улицы Пойменной, Восточного шоссе, административной границы Ростова и полосы отвода железной дороги. Участок расположен в границах улицы Пойменной, Восточного шоссе, административной границы Ростова и полосы отвода железной дороги.
Участок расположен в границах улицы Пойменной, Восточного шоссе, административной границы Ростова и полосы отвода железной дороги.
Фото: rostov-gorod.ru

ООО «Проект-С-23» входит в ГК «Самолет» и было зарегистрировано всего лишь три месяца назад. Компания находится в Ростове. Основным видом ее деятельность указана — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Генеральным директором «Проект-С-23» является Борис Кондратьев.

Ранее в Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2».

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