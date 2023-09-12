Власти Ростова разрешили распланировать 300 га земли под многоэтажки на левом берегу

ООО «Проект-С-23» входит в ГК «Самолет» и было зарегистрировано всего лишь три месяца назад. Компания находится в Ростове. Основным видом ее деятельность указана — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Генеральным директором «Проект-С-23» является Борис Кондратьев.