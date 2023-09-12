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Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Несколько диких кабанов весь день бегают по Сельмашу и в центре Ростова

«Возле цирка поймают»: жители Ростова переживают за диких кабанов, бегающих по городу

12 сентября 2023, 18:59
Фото: pxhere.com
Несколько диких кабанов весь день бегают по Сельмашу и в центре Ростова
Несколько диких кабанов весь день бегают и устраивают погром на Сельмаше и в центре Ростова, фото и видео с ними активно обсуждают в соцсетях горожане.

Несколько диких кабанов потревожили сегодня и без того неустойчивый покой ростовчан. Животные носились по Сельмашу, разогнали собак в парке Островского, едва не проломили дверь в музей «Россия — моя история», а также напали на детей в одном из дворов города.

Несколько диких кабанов весь день бегают по Сельмашу и в центре Ростова
Видео: pxhere.com

Сейчас их поиском и отловом занимаются власти города и полиция.

В социальных сетях ростовчане отнеслись к новости иронично. Люди вспомнили другие недавние происшествия в городе, например, мощные ливни, а также мятеж «Вагнера», центром которого стал цирк. «Надо перекрыть Малиновского», «К цирку движутся», «У цирка поймают».

Окровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в Ростове
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Также ростовчане заявили, что переживают за состояние самих кабанов. Неизвестно, что заставило их выйти в город. К тому же животные успели несколько раз удариться. «Надеюсь, с кабанами все будет в порядке», «Не трогайте их», — пишут ростовчане.

Ранее сами власти призвали жителей Ростова не подходить к диким кабанам, бегающим по городу.

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