«Возле цирка поймают»: жители Ростова переживают за диких кабанов, бегающих по городу

Также ростовчане заявили, что переживают за состояние самих кабанов. Неизвестно, что заставило их выйти в город. К тому же животные успели несколько раз удариться. «Надеюсь, с кабанами все будет в порядке», «Не трогайте их», — пишут ростовчане.