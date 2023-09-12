Второй за сутки ребенок погиб в пожаре в Ростовской области 11 сентября

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Вечером понедельника, 11 сентября, около 22.58 мск спасатели получили сигнал о пожаре в Азовском районе Ростовской области в селе Александровка на улице Калинина, 33. Загорелся жилой дом.
К месту пожара выехали пять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники, чтобы ликвидировать огонь. Уже в 23.44 мск на месте пожара обнаружили мертвого ребенка — 12-летнего мальчика. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при использовании восковой свечи.
Через два часа после вызова пожарных огонь ликвидировали на площади 35 квадратных метров. В МЧС уточнили, что в момент возникновения пожара в доме находилось шесть человек.
«Отец, мать и трое детей находились в другой комнате. Смогли спастись. Старшего мальчика спасти не удалось», — сказано в сообщении.
Напомним, в этот же день в Шахтах погибла годовалая девочка, брат которой, по неподтвержденным данным, играл с зажигалкой и спровоцировал пожар.