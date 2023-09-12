Второй за сутки ребенок погиб в пожаре в Ростовской области 11 сентября

К месту пожара выехали пять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники, чтобы ликвидировать огонь. Уже в 23.44 мск на месте пожара обнаружили мертвого ребенка — 12-летнего мальчика. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при использовании восковой свечи.