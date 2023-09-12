Жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Жители Ростова в очередной раз обратили внимание на вырубленные деревья на улице Малиновского. Зеленых насаждений не стало во время строительство моста. После его запуска власти высадили вдоль дорог рябины и туи. Однако из-за отсутствия полива те не прижились.
«Мы ждали год. Надеялись, деревья заново высадят, однако ничего не происходит», — жалуются горожане. Они просят заново высадить деревья на участке от моста до улицы Издательской. Однако на этот раз им должен быть обеспечен достойный уход.
На сайте благоустройства города уточняется, что с жалобой уже работают.
Ранее ростовчан возмутила гибель недавно высаженных деревьев в сквере на проспекте Нагибина.