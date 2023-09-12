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Published Сегодня, 15:42

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Updated Сегодня, 15:44

Жители Ростова требуют от властей высадить и поливать деревья на улице Малиновского

Жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского

12 сентября 2023, 15:42
Фото: Благоустройство Ростова
Жители Ростова требуют от властей высадить и поливать деревья на улице Малиновского
Жители Ростова жалуются, что спустя год на улице Малиновского так и не попытались вернуть древонасаждения, соответствующее обращение опубликовано на сайте благоустройства города.

Жители Ростова в очередной раз обратили внимание на вырубленные деревья на улице Малиновского. Зеленых насаждений не стало во время строительство моста. После его запуска власти высадили вдоль дорог рябины и туи. Однако из-за отсутствия полива те не прижились.

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«Мы ждали год. Надеялись, деревья заново высадят, однако ничего не происходит», — жалуются горожане. Они просят заново высадить деревья на участке от моста до улицы Издательской. Однако на этот раз им должен быть обеспечен достойный уход.

На сайте благоустройства города уточняется, что с жалобой уже работают.

Ранее ростовчан возмутила гибель недавно высаженных деревьев в сквере на проспекте Нагибина.

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