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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Небо над Левенцовкой в Ростове

Жители Ростова сообщили о грохоте и белых следах в небе над Левенцовкой

12 сентября 2023, 15:59
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
Небо над Левенцовкой в Ростове
Жителей Левенцовки в Ростове напугал грохот, после него они наблюдали в небе характерные белые полосы, сообщается в соцсетях.

Жители Левенцовки в Ростове сообщили, что около 18.10 мск услышали жуткий грохот. После него в небе появились характерные белые полосы. Они напоминают следы после работы системы ПВО.

Ростовчане предположили, что также причиной грохота мог быть переход самолета на сверхзвуковую скорость. По их словам, шум был кратковременным.

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Власти региона сообщения о возможной работе ПВО пока никак не комментируют.

Информация о происшествии уточняется.

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