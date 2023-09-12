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Зоолог Липкович заявил о гибели мелких животных в Ростовской области из-за засухи

Зоолог Липкович заявил о гибели мелких животных в Ростовской области из-за засухи

12 сентября 2023, 14:14
Фото: pxhere.com
Зоолог Липкович заявил о гибели мелких животных в Ростовской области из-за засухи
Засуха грозит гибелью для мелких животных в степях Ростовской области, заявил зоолог, кандидат биологических наук Александр Липкович.

Зоолог Александр Липкович в интервью «КП — Ростов-на-Дону» предупредил об опасности засухи в Ростовской области. Она является угрозой не только для урожая, но и для диких животных. Они не привыкли к длительным засушливым периодам в степях региона.

Если крупные звери и птицы смогут спастись от засухи, мигрируя в другие места, то мелким животным придется непросто. Например, суслики и сурки раньше времени впадут в спячку из-за сухости корма.

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Летняя спячка может постепенно перейти в зимнюю. В таком случае животные не смогут набрать в достаточном количестве жировой массы. Также от недостатка корма пострадают молодые особи.

Ранее сообщалось, что ядовитые пауки появились в Ростовской области.

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