Зоолог Липкович заявил о гибели мелких животных в Ростовской области из-за засухи

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Зоолог Александр Липкович в интервью «КП — Ростов-на-Дону» предупредил об опасности засухи в Ростовской области. Она является угрозой не только для урожая, но и для диких животных. Они не привыкли к длительным засушливым периодам в степях региона.
Если крупные звери и птицы смогут спастись от засухи, мигрируя в другие места, то мелким животным придется непросто. Например, суслики и сурки раньше времени впадут в спячку из-за сухости корма.
Летняя спячка может постепенно перейти в зимнюю. В таком случае животные не смогут набрать в достаточном количестве жировой массы. Также от недостатка корма пострадают молодые особи.
Ранее сообщалось, что ядовитые пауки появились в Ростовской области.