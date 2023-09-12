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Published Сегодня, 19:03

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Updated Сегодня, 19:36

Зоолог рассказал, откуда в Ростове могли взяться дикие кабаны

Зоолог Ерофеева рассказала, откуда в Ростове могли взяться дикие кабаны

12 сентября 2023, 19:03
Фото: freepik.com
Зоолог рассказал, откуда в Ростове могли взяться дикие кабаны
Кабаны могли прийти из рощи СКА или вырасти незаметными прямо в парке Островского, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева

Как минимум трех взрослых диких кабанов заметили жители Ростова в районе парка Островского и улицы 1-й Конной армии. Дикие животные нападают на людей и машины, бегают по городу.

Зоолог уверена, что кабаны в городе появились не сами по себе, а по вине людей.

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«Сами они просто не могли зайти в город так далеко и остаться незамеченными. Скорее всего, их выбросили люди», — говорит зоолог.

Регина Ерофеева предположила, что виноваты могут быть местные охотники.

«Кабаны у нас водятся. В Александровском лесу, например. Судя по тому, что кабаны выглядят одинаковыми по возрасту, их могли принести охотники. Подстрелили мать, а потом нашли кабанят. И забрали. Что уж они там с ними делали: хотели вырастить как домашних и не справились или просто отпустили малышей в ближайший парк или рощу СКА и они там сами выросли — не знаю», — рассказала эксперт.

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Она добавила, что отловить животных и выпустить их в дикую природу вряд ли получится. Кабаны ведут себя слишком агрессивно и могут и вовсе быть заражены бешенством. Ведь здоровый кабан будет прятаться от людей, а не нападать.

Ранее RostovGazeta писала о том, что окровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в Ростове.

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