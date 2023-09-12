Зоолог Ерофеева рассказала, откуда в Ростове могли взяться дикие кабаны

«Кабаны у нас водятся. В Александровском лесу, например. Судя по тому, что кабаны выглядят одинаковыми по возрасту, их могли принести охотники. Подстрелили мать, а потом нашли кабанят. И забрали. Что уж они там с ними делали: хотели вырастить как домашних и не справились или просто отпустили малышей в ближайший парк или рощу СКА и они там сами выросли — не знаю», — рассказала эксперт.