Зоолог Ерофеева рассказала, откуда в Ростове могли взяться дикие кабаны

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Как минимум трех взрослых диких кабанов заметили жители Ростова в районе парка Островского и улицы 1-й Конной армии. Дикие животные нападают на людей и машины, бегают по городу.
Зоолог уверена, что кабаны в городе появились не сами по себе, а по вине людей.
«Сами они просто не могли зайти в город так далеко и остаться незамеченными. Скорее всего, их выбросили люди», — говорит зоолог.
Регина Ерофеева предположила, что виноваты могут быть местные охотники.
«Кабаны у нас водятся. В Александровском лесу, например. Судя по тому, что кабаны выглядят одинаковыми по возрасту, их могли принести охотники. Подстрелили мать, а потом нашли кабанят. И забрали. Что уж они там с ними делали: хотели вырастить как домашних и не справились или просто отпустили малышей в ближайший парк или рощу СКА и они там сами выросли — не знаю», — рассказала эксперт.
Она добавила, что отловить животных и выпустить их в дикую природу вряд ли получится. Кабаны ведут себя слишком агрессивно и могут и вовсе быть заражены бешенством. Ведь здоровый кабан будет прятаться от людей, а не нападать.
Ранее RostovGazeta писала о том, что окровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в Ростове.