Зоолог Тихонов рассказал, что нужно сделать если нападет дикий кабан в Ростове

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Напомним, что в центре Ростова зафиксировали диких кабанов. Стало известно, что один дикий кабан напугал детей на детской площадке, другой ломился в ростовский музей.
Эксперт затруднился ответить на вопрос, откуда взялись дикие кабаны в центре мегаполиса. Единственной версией стало то, что животных, скорее всего, привезли для нужд частного зоопарка. А они сбежали.
«Когда я посмотрел видео с дикими кабанами в Ростове, предположил, что они могут быть бешеными. Это предположение может быть вполне реальным, поскольку отличить бешенство по поведению очень сложно. Хотя на самом деле, мне кажется, эти животные просто были в шоке, оказавшись в городской среде. Они пытались убежать, спрятаться, а убежище не находили», — отмечает Алексей Тихонов.
Зоолог подчеркивает, что если такой кабан куснет или поцарапает, то долго думать над этим не стоит.
«Нужно сразу идти в медучреждение и делать прививку от бешенства», — подчеркивает эксперт.
Собеседник добавляет, что диких кабанов достаточно много в Ростовской области. Они обитают вне городов, вне населенных пунктов. Эти животные сторонятся людей потому, что внесены в списки охотничьих. Они хорошо знают, кто такой человек и почему его надо опасаться.
Кабаны встречаются в Александровском лесу, в урочище Огиб рядом с Нижнекундрюческим поселком.
«Если рядом с Ростовом, то, теоретически, дикие кабаны есть в Щепкинском лесу. Но на практике увидеть их там практически невозможно — они очень боятся людей», — резюмирует зоолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что одного из диких кабанов сбила машина на Театральной площади.