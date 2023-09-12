rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:46

Updated Сегодня, 19:46

Что нужно сделать если в центре Ростова нападет дикий кабан

Зоолог Тихонов рассказал, что нужно сделать если нападет дикий кабан в Ростове

12 сентября 2023, 19:44
Фото: 1MI
Что нужно сделать если в центре Ростова нападет дикий кабан
Укус кабана или полученная от встречи с ним в Ростове царапина, могут быть очень опасными, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что в центре Ростова зафиксировали диких кабанов. Стало известно, что один дикий кабан напугал детей на детской площадке, другой ломился в ростовский музей.

Эксперт затруднился ответить на вопрос, откуда взялись дикие кабаны в центре мегаполиса. Единственной версией стало то, что животных, скорее всего, привезли для нужд частного зоопарка. А они сбежали.

«Когда я посмотрел видео с дикими кабанами в Ростове, предположил, что они могут быть бешеными. Это предположение может быть вполне реальным, поскольку отличить бешенство по поведению очень сложно. Хотя на самом деле, мне кажется, эти животные просто были в шоке, оказавшись в городской среде. Они пытались убежать, спрятаться, а убежище не находили», — отмечает Алексей Тихонов.

Зоолог подчеркивает, что если такой кабан куснет или поцарапает, то долго думать над этим не стоит.

«Нужно сразу идти в медучреждение и делать прививку от бешенства», — подчеркивает эксперт.

Дикий кабан напал на детей на детской площадке в Ростове 12 сентября
Узнать подробнее

Собеседник добавляет, что диких кабанов достаточно много в Ростовской области. Они обитают вне городов, вне населенных пунктов. Эти животные сторонятся людей потому, что внесены в списки охотничьих. Они хорошо знают, кто такой человек и почему его надо опасаться.

Кабаны встречаются в Александровском лесу, в урочище Огиб рядом с Нижнекундрюческим поселком.

«Если рядом с Ростовом, то, теоретически, дикие кабаны есть в Щепкинском лесу. Но на практике увидеть их там практически невозможно — они очень боятся людей», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что одного из диких кабанов сбила машина на Театральной площади.

Одного из диких кабанов сбила машина у Театральной площади в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области зафиксировали африканскую чуму свиней у дикого кабанаТроих детенышей дикого кабана спасли пожарные в РостовеДикие кабаны убежали из Сельмаша в центр Ростова
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Зоолог#Укус#Дикие кабаны устроили погром в Ростове 12 сентября#Кабаны#Бешенство
Подпишитесь
Подложили свинью ростовчанам: дикие кабаны устроили настоящий погром в городе
Сегодня, 21:06
«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку
Сегодня, 16:36
«Огонек облетел»: ростовчане рассказали о грохоте и белых полосах в небе над городом
Сегодня, 16:34
Ростовский спасатель рассказал, что делать, если на вас напал дикий кабан
Сегодня, 19:37
«На глазах у детей»: горожане пожаловались на отравление собак в Ростове
Сегодня, 10:41