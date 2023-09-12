Зоолог Тихонов рассказал, что нужно сделать если нападет дикий кабан в Ростове

«Когда я посмотрел видео с дикими кабанами в Ростове, предположил, что они могут быть бешеными. Это предположение может быть вполне реальным, поскольку отличить бешенство по поведению очень сложно. Хотя на самом деле, мне кажется, эти животные просто были в шоке, оказавшись в городской среде. Они пытались убежать, спрятаться, а убежище не находили», — отмечает Алексей Тихонов.