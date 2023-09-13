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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 08:07

Авария с четырьмя автомобилями остановила движения в центре Ростова

Авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на Красноармейской

13 сентября 2023, 07:15
Фото: rostovgazeta.ru
Авария с четырьмя автомобилями остановила движения в центре Ростова
Авария с четырьмя автомобиля в центре Ростова спровоцировала огромные пробки на Красноармейской и прилегающих к ней улицах, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс Карты».

Утром 13 сентября, по словам очевидцев, на перекрестке улицы Красноармейской с Ворошиловским проспектом произошла серьезная авария. Telegram-канал «Это Ростов» поделился кадрами, на которых видно три иномарки и «Ладу», столкнувшиеся на подъезде к Ворошиловскому проспекту по северной стороне улицы Красноармейской. Одна из иномарок лежит, перевернувшись на бок, рядом с ней стоит экипаж скорой помощи.

Утром 13 сентября, по словам очевидцев, на перекрестке улицы Красноармейской с Ворошиловским проспектом произошла серьезная авария.
Видео: t.me/cheRostov

Судя по сообщениям в «Яндекс Карты», ДТП стало причиной огромных заторов. Пробка по улице Красноармейской сохраняется на участке 1,15 километра в западном направлении, 2,5 километра в восточном направлении. Кроме того, «бордовым» стали участки проспекта Соколова от площади Гагарина до Красноармейской и улицы Максима Горького от Буденновского до Соколова.

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Самый большой затор сохраняется на Ворошиловском проспекте — пробка растянулась от Седова, 1 до Красноармейской.Самый большой затор сохраняется на Ворошиловском проспекте — пробка растянулась от Седова, 1 до Красноармейской.
Самый большой затор сохраняется на Ворошиловском проспекте — пробка растянулась от Седова, 1 до Красноармейской.
Фото: Яндекс.Карты

Самый большой затор сохраняется на Ворошиловском проспекте — пробка растянулась от Седова, 1 до Красноармейской. На проезд участка протяженность 1,3 километра требуется потратить около 20 минут.

Рекомендуем автомобилистам учитывать дорожную обстановку и заранее выбирать маршруты объезда.

Фото: Яндекс Карты

Информация о ДТП уточняется.

Ранее сошедший с рельсов поезд вызвал пробки на улицах Малиновского и Таганрогской.

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