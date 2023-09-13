Авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на Красноармейской

Утром 13 сентября, по словам очевидцев, на перекрестке улицы Красноармейской с Ворошиловским проспектом произошла серьезная авария. Telegram-канал «Это Ростов» поделился кадрами, на которых видно три иномарки и «Ладу», столкнувшиеся на подъезде к Ворошиловскому проспекту по северной стороне улицы Красноармейской. Одна из иномарок лежит, перевернувшись на бок, рядом с ней стоит экипаж скорой помощи.