Авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на Красноармейской

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Утром 13 сентября, по словам очевидцев, на перекрестке улицы Красноармейской с Ворошиловским проспектом произошла серьезная авария. Telegram-канал «Это Ростов» поделился кадрами, на которых видно три иномарки и «Ладу», столкнувшиеся на подъезде к Ворошиловскому проспекту по северной стороне улицы Красноармейской. Одна из иномарок лежит, перевернувшись на бок, рядом с ней стоит экипаж скорой помощи.
Судя по сообщениям в «Яндекс Карты», ДТП стало причиной огромных заторов. Пробка по улице Красноармейской сохраняется на участке 1,15 километра в западном направлении, 2,5 километра в восточном направлении. Кроме того, «бордовым» стали участки проспекта Соколова от площади Гагарина до Красноармейской и улицы Максима Горького от Буденновского до Соколова.
Самый большой затор сохраняется на Ворошиловском проспекте — пробка растянулась от Седова, 1 до Красноармейской. На проезд участка протяженность 1,3 километра требуется потратить около 20 минут.
Рекомендуем автомобилистам учитывать дорожную обстановку и заранее выбирать маршруты объезда.
Информация о ДТП уточняется.
Ранее сошедший с рельсов поезд вызвал пробки на улицах Малиновского и Таганрогской.