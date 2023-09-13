Дончане пересылают друг другу предупреждение о вещах со взрывчаткой: правда или фейк

По группам и родительским чатам в Ростовской области стало «гулять» фото с неким объявлением для работников силовых ведомств о том, что диверсанты якобы оставляют на дорогах, лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание заминированные предметы. «Заряд небольшой, но руки-ноги отрывает. Предупредите знакомых, родных, особенно детей», — сказано в объявлении. Кроме того, в нем сообщается о произошедшем «вчера» несчастном случае в городе Воронеже, где прохожему, дескать, оторвало руку, когда он поднял с земли чужой паспорт.