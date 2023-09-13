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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Дончане пересылают друг другу предупреждение о вещах со взрывчаткой: правда или фейк

Дончане пересылают друг другу предупреждение о вещах со взрывчаткой: правда или фейк

13 сентября 2023, 11:03
Фото: Midjourney
Дончане пересылают друг другу предупреждение о вещах со взрывчаткой: правда или фейк
Жители Ростовской области в родительских чатах и в социальных сетях распространяют фото «ориентировки» правоохранительных органов с предупреждением о заминированных предметах в общественных местах. RostovGazeta проверила эти сообщения и выяснила, является ли документ фейком.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

По группам и родительским чатам в Ростовской области стало «гулять» фото с неким объявлением для работников силовых ведомств о том, что диверсанты якобы оставляют на дорогах, лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание заминированные предметы. «Заряд небольшой, но руки-ноги отрывает. Предупредите знакомых, родных, особенно детей», — сказано в объявлении. Кроме того, в нем сообщается о произошедшем «вчера» несчастном случае в городе Воронеже, где прохожему, дескать, оторвало руку, когда он поднял с земли чужой паспорт.

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Подобные сообщения появились 6 сентября и сразу вызвали подозрения в их подлинности. Небольшой анализ, проведенный RostovGazeta, подтвердил: эта информация оказалась очередным фейком, которым, возможно, пытаются посеять панику среди населения.

Сообщения стали появляться 6 сентября. В листовке же описывается случай, который произошел «вчера». Но, ни накануне, ни вообще в сентябре, ни в последние месяцы в Воронежской области не было зафиксировано таких происшествий.

В листовке же описывается случай, который произошел «вчера». В листовке же описывается случай, который произошел «вчера».
В листовке же описывается случай, который произошел «вчера».

Кроме того, те же снимки «гуляли» по другим регионам еще в феврале. Например, в Сахалинской области пользователи сообщали, что эти объявления висят в здании регионального УГИБДД. Но в ведомстве эту информацию опровергли: «Еще с прошлого года снимок неоднократно появлялся в интернете с указанием различных регионов страны и является фейком», — уточнили в полиции региона.

До этого фото распространяли в Курской области. Там местные власти также заявили о том, что сообщение является фейком. «Правительство Курской области официально заявляет — подобные объявления у нас не вывешивались. Они содержат недостоверную информацию, а единственная их цель — посеять панику. Не поддавайтесь на провокацию», — заявили представители власти СМИ.

Из всего этого следует, что сообщение является ложным.

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