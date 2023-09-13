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Published Сегодня, 13:44

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Жители Ростовской области за год в среднем выпивают от 4 до 6 литров алкоголя

Дончане выпивают за год в среднем до 6 литров алкоголя

13 сентября 2023, 13:44
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области за год в среднем выпивают от 4 до 6 литров алкоголя
В Ростовской области за год жители выпивают в среднем порядка 4-6 литров алкоголя, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, предоставленные ВЦИОМ.

Эксперты проанализировали розничные продажи алкоголя на душу населения в разных регионах России в прошлом году. Выяснилось, что в Ростовской области жители в среднем в год выпивают от четырех до шести литров спиртных напитков.

Больше всего алкоголь пьют в Карелии, Мурманской и Сахалинской областях. Там местные жители в год в среднем пьют от 10 до 12 литров алкоголя.

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Меньше всего спиртные напитки пьют жители республик Кавказа. Там годовой объем выпитой продукции на душу населения не превышает два литра.

Аналитики также отмечают, что в прошлом году россияне стали в четыре раза больше пить пива, чем других видов алкоголя вместе взятых.

Ранее Ростовская область вошла в топ самых непьющих регионов России.

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