Дончане выпивают за год в среднем до 6 литров алкоголя

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Эксперты проанализировали розничные продажи алкоголя на душу населения в разных регионах России в прошлом году. Выяснилось, что в Ростовской области жители в среднем в год выпивают от четырех до шести литров спиртных напитков.
Больше всего алкоголь пьют в Карелии, Мурманской и Сахалинской областях. Там местные жители в год в среднем пьют от 10 до 12 литров алкоголя.
Меньше всего спиртные напитки пьют жители республик Кавказа. Там годовой объем выпитой продукции на душу населения не превышает два литра.
Аналитики также отмечают, что в прошлом году россияне стали в четыре раза больше пить пива, чем других видов алкоголя вместе взятых.
Ранее Ростовская область вошла в топ самых непьющих регионов России.