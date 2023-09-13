Донская полиция пытается отсудить 20 квартир в долгострое в Ростове

Еще летом 2022 года в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление от донского ГУ МВД и соистцов Сурена и Ноны Меликян к застройщику ООО «Инвестрадиострой». Предметом спора выступили 29 из 400 помещений в недостроенном многоквартирном доме на проспекте Михаила Нагибина, 38. Ведомство просило признать за собой право собственности на объекты недвижимости, поскольку выступило соинвестором строительства многоквартирного дома.