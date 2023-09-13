Донская полиция пытается отсудить 20 квартир в долгострое в Ростове

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
Еще летом 2022 года в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление от донского ГУ МВД и соистцов Сурена и Ноны Меликян к застройщику ООО «Инвестрадиострой». Предметом спора выступили 29 из 400 помещений в недостроенном многоквартирном доме на проспекте Михаила Нагибина, 38. Ведомство просило признать за собой право собственности на объекты недвижимости, поскольку выступило соинвестором строительства многоквартирного дома.
Позднее уже весной 2023 года истец попросил наложить запрет на 20 квартир в здании в качестве обеспечительных мер,
«Обязательства ответчика перед истцом по передаче 23 жилых помещений возникли из договора № 28-ГС купли-продажи прав и обязанностей ОО „СК „Гарант-Строй“ от 3 11036_10569707 06.05.2016, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 38: № 73, 98, 75, 83, 99, 84, 37, 77, 54, 94, 79, 87, 64, 193, 194, 123, 147, 212, 221, 206, 222, 215, 208», — сказано в постановлении суда.
Однако позднее в целях мирного урегулирования ответчик предложил истцу аналогичные квартиры, но мировое соглашение не было заключено. В итоге суд постановил наложить арест на 20 других квартир и запретить регистрационные действия.
С мая рассмотрение дела о спорных квартирах для сотрудников полиции откладывалось несколько раз, в настоящее время известно, что следующее заседание по вопросу оформления права собственности на жилье состоится 27 сентября.
По данным портала «Город N», застройщик не готов отдать жилье, поскольку в ходе строительства и смены собственников здания проект менялся, и теперь обещанных полиции помещений в доме просто нет. Эксперты предполагают, что решением проблемы может стать только выплата компенсации равной стоимости недвижимости, на которую ГУ МВД заявило права.
Ранее в Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки.