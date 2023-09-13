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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

Эксперт проверил арбузы Ростова специальным прибором и ужаснулся

Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся

13 сентября 2023, 06:40
Фото: 1MI
Эксперт проверил арбузы Ростова специальным прибором и ужаснулся

Общественник обнаружил превышение вдвое нитратов в купленных в Ростове арбузах

Арбуз, приобретенный на одной из торговых точек Ростова показал значительное превышение содержания нитратов. Если такой арбуз съесть целиком, последствия будут очень серьезными, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Сентябрь — это тот месяц, когда ростовчане могут вдоволь полакомиться арбузами. Цена на них не особо высокая, в пределах 25-30 рублей за килограмм.

Однако собеседник отмечает, что в Ростове участились случаи жалоб людей на плохое самочувствие после того, как они поели арбуз.

«Специальным прибором на нитраты я проверил обычный арбуз, приобретенный на одной из торговых точек в Ростове. Там, где его массово покупали ростовчане. Показания прибора выявили превышение нитратов более, чем в два раза», — отмечает Владислав Махмудов.

Как выбрать вкусный арбуз в Ростовской области
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По словам собеседника, если съесть такой арбуз целиком, последствия могут быть весьма опасными. Если употреблять его в течение нескольких дней, то у человека может появиться отечность, головная боль и общее недомогание.

Спикер напоминает, как женщина в Москве, покушав арбуз, умерла через несколько часов.

«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — говорит эксперт.

«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — говорит эксперт.«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — говорит эксперт.
«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — говорит эксперт.
Фото: 1MI

Людям спикер рекомендует приобрести специальный прибор, который оперативно определяет количество нитратов.

Ранее RostovGazetа выясняла, как ростовчанам наслаждаться арбузами без вреда для организма.

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