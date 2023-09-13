Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Сентябрь — это тот месяц, когда ростовчане могут вдоволь полакомиться арбузами. Цена на них не особо высокая, в пределах 25-30 рублей за килограмм.
Однако собеседник отмечает, что в Ростове участились случаи жалоб людей на плохое самочувствие после того, как они поели арбуз.
«Специальным прибором на нитраты я проверил обычный арбуз, приобретенный на одной из торговых точек в Ростове. Там, где его массово покупали ростовчане. Показания прибора выявили превышение нитратов более, чем в два раза», — отмечает Владислав Махмудов.
По словам собеседника, если съесть такой арбуз целиком, последствия могут быть весьма опасными. Если употреблять его в течение нескольких дней, то у человека может появиться отечность, головная боль и общее недомогание.
Спикер напоминает, как женщина в Москве, покушав арбуз, умерла через несколько часов.
«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — говорит эксперт.
Людям спикер рекомендует приобрести специальный прибор, который оперативно определяет количество нитратов.
Ранее RostovGazetа выясняла, как ростовчанам наслаждаться арбузами без вреда для организма.