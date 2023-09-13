Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся

«Специальным прибором на нитраты я проверил обычный арбуз, приобретенный на одной из торговых точек в Ростове. Там, где его массово покупали ростовчане. Показания прибора выявили превышение нитратов более, чем в два раза», — отмечает Владислав Махмудов.