Эксперт рассказала о способах ранней диагностики туберкулеза

Согласно заявлению Оксаны Пивоваровой, профессора медицинского факультета Государственного университета просвещения, заметить начальные признаки развития патологии в легких можно на ранней стадии недуга при прохождении флюорографии. Медик отметила, что исследование показано всем, кто имел контакт с инфицированным. В этом случае нужно проявить бдительность и при появлении симптоматики заболевания незамедлительно обратиться к терапевту. Врач может назначить флюорографическое исследование или рентген органов грудной клетки.