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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Эксперт рассказала о способах ранней диагностики туберкулеза

13 сентября 2023, 13:08
Терапевт Пивоварова рассказала, что диагностировать туберкулез на ранней стадии можно при помощи метода флюорографии.

Согласно заявлению Оксаны Пивоваровой, профессора медицинского факультета Государственного университета просвещения, заметить начальные признаки развития патологии в легких можно на ранней стадии недуга при прохождении флюорографии. Медик отметила, что исследование показано всем, кто имел контакт с инфицированным. В этом случае нужно проявить бдительность и при появлении симптоматики заболевания незамедлительно обратиться к терапевту. Врач может назначить флюорографическое исследование или рентген органов грудной клетки.

Пивоварова сообщила в беседе с представителями NEWS.ru, что анализ мокроты на содержание возбудителя туберкулеза при определенной форме заболевания тоже может быть информативным. Если в этом есть необходимость, пациенту выписывают направление на консультацию к фтизиатру.

Туберкулез на сегодняшний день — излечим. Тем не менее, лечение может занять долгое время. При этом необходимо неукоснительно соблюдать режим приема лекарств. Современные препараты обеспечивают хороший и продолжительный эффект, — подчеркнула специалист.

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