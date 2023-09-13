Эксперт рассказала о способах ранней диагностики туберкулеза

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Согласно заявлению Оксаны Пивоваровой, профессора медицинского факультета Государственного университета просвещения, заметить начальные признаки развития патологии в легких можно на ранней стадии недуга при прохождении флюорографии. Медик отметила, что исследование показано всем, кто имел контакт с инфицированным. В этом случае нужно проявить бдительность и при появлении симптоматики заболевания незамедлительно обратиться к терапевту. Врач может назначить флюорографическое исследование или рентген органов грудной клетки.
Пивоварова сообщила в беседе с представителями NEWS.ru, что анализ мокроты на содержание возбудителя туберкулеза при определенной форме заболевания тоже может быть информативным. Если в этом есть необходимость, пациенту выписывают направление на консультацию к фтизиатру.
Туберкулез на сегодняшний день — излечим. Тем не менее, лечение может занять долгое время. При этом необходимо неукоснительно соблюдать режим приема лекарств. Современные препараты обеспечивают хороший и продолжительный эффект, — подчеркнула специалист.