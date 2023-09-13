Экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В начале сентября в системе ГИС ЕГРЗ появилось заключение негосударственной экспертной организации ООО «Базис», которая одобрила строительства комплекса ангаров в станице Грушевской, где находится аэропорт Платов.
Эти ангары построит авиакомпания «Азимут», которая планирует использовать помещения для обслуживания самолетов.
При этом ранее компания поделилась, что хочет построить комплекс до 2024 года. В реализацию проекта планировали вложить 800 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что «Азимут» судится с лизинговой компанией, требования авиакомпании составили более 50 миллионов рублей.