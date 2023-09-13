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Экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов

Экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов

13 сентября 2023, 08:32
Фото: pxhere.com
Экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов
В Ростовской области построят комплекс ангаров для обслуживания воздушных судов, сведения появились в ГИС ЕГРЗ.

В начале сентября в системе ГИС ЕГРЗ появилось заключение негосударственной экспертной организации ООО «Базис», которая одобрила строительства комплекса ангаров в станице Грушевской, где находится аэропорт Платов.

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Эти ангары построит авиакомпания «Азимут», которая планирует использовать помещения для обслуживания самолетов.

При этом ранее компания поделилась, что хочет построить комплекс до 2024 года. В реализацию проекта планировали вложить 800 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что «Азимут» судится с лизинговой компанией, требования авиакомпании составили более 50 миллионов рублей.

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