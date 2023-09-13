«Это сорт лаванды?»: ростовчане шокированы кустами амброзии в центре города

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Жители Ростова в очередной раз пожаловались на заросли амброзии. Однако на этот раз их обнаружили не на пустырях на окраине города, а в самом центре — недалеко от здания администрации.
Помимо амброзии, в клумбах на Большой Садовой заметили и другие сорняки. Ростовчане считают, что хотя бы в центре города зарослей амброзии быть не должно.
«Может, это такой сорт лаванды?» — в шутку вспомнили ростовчане так и не прижившиеся в центре города кусты.
Ранее сообщалось, что амброзия покрыла уже 300 гектаров земли в Ростове.