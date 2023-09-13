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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

Жители Ростова просят убрать кусты амброзии в центре Ростова

«Это сорт лаванды?»: ростовчане шокированы кустами амброзии в центре города

13 сентября 2023, 15:34
Фото: ВКонтакте "Ростов Главный"
Жители Ростова просят убрать кусты амброзии в центре Ростова

Жители Ростова требуют убрать кусты амброзии на Большой Садовой улице

Жители Ростова просят убрать кусты амброзии в центре Ростова, горожане выкладывают фото зарослей сорняка в социальных сетях.

Жители Ростова в очередной раз пожаловались на заросли амброзии. Однако на этот раз их обнаружили не на пустырях на окраине города, а в самом центре — недалеко от здания администрации.

Помимо амброзии, в клумбах на Большой Садовой заметили и другие сорняки. Ростовчане считают, что хотя бы в центре города зарослей амброзии быть не должно.

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«Может, это такой сорт лаванды?» — в шутку вспомнили ростовчане так и не прижившиеся в центре города кусты.

Ранее сообщалось, что амброзия покрыла уже 300 гектаров земли в Ростове.

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