Футбольные клубы и болельщики: Неприятие новой системы Fun ID

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Причины такого негативного отношения к новому требованию разнообразны. Одна из основных — возможность получить карту болельщика может быть отказана без объяснения причин, а уже полученную карту могут аннулировать в любой момент. Кроме того, раньше за нарушения болельщикам составляли протоколы и суд выносил решение о запрете посещения спортивных мероприятий на определенный срок, а теперь это может произойти на неопределенный период времени. Все это вызывает беспокойство у фанатов и создает недоверие к системе. Также добавляется отсутствие диалога с общественностью и проведение обсуждений, где можно было бы высказать свои мнения. Об этом рассказал ИА RuNews24.ru президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
Болельщики начали бойкотировать матчи и до сих пор не готовы вернуться на стадионы. Однако посещаемость матчей РПЛ все же постепенно растет благодаря работе футбольных клубов по привлечению зрителей. Но активные фанаты продолжают держать бойкот.
Основное отличие между фанатами и так называемыми «кузьмичами» заключается в том, что фанаты активно поддерживают команду на трибунах, путешествуют по стране за своей командой и участвуют в различных перформансах. В то время как «кузьмичи» больше увлечены самой игрой и интересуются меньше всеми событиями вокруг нее.
Фанаты всех клубов РПЛ, кроме «Ахмата» из Грозного, объявили бойкот системе Fan ID. У «Спартака» и «Зенита» самая большая и активная фанатская база, и именно у них заметно отсутствие фанатов на трибунах. Остальные клубы имеют менее заметный бойкот.
В РПЛ уже есть матчи с полными трибунами, но все же не хватает атмосферы и настоящей поддержки со стороны фанатов. Клубы понимают это и проводят переговоры с болельщиками, потому что ничто не заменит фанатов на трибуне. Однако пока ситуация остается неопределенной, и никто не знает, как она разрешится.