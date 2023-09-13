Футбольные клубы и болельщики: Неприятие новой системы Fun ID

Причины такого негативного отношения к новому требованию разнообразны. Одна из основных — возможность получить карту болельщика может быть отказана без объяснения причин, а уже полученную карту могут аннулировать в любой момент. Кроме того, раньше за нарушения болельщикам составляли протоколы и суд выносил решение о запрете посещения спортивных мероприятий на определенный срок, а теперь это может произойти на неопределенный период времени. Все это вызывает беспокойство у фанатов и создает недоверие к системе. Также добавляется отсутствие диалога с общественностью и проведение обсуждений, где можно было бы высказать свои мнения. Об этом рассказал ИА RuNews24.ru президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.