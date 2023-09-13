Гаприн, коллаген и марикультура: Валерий Лимаренко пригласил инвесторов на Сахалин

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
«Наше главное преимущество заключается в том, что мы понимаем: бизнес создает предприятия, дает людям работу, платит в бюджет налоги, на которые мы строим больницы, школы и жилье. Поэтому стараемся помогать, оперативно решать все вопросы. Благодаря такому подходу за время пандемии коронавируса и специальной военной операции мы не потеряли ни одного инвестиционного проекта», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Опыт Сахалинской области в расширении связей с бизнесом и создании комфортных условий для инвестиций действительно впечатляет. Островной регион входит в топ-5 по России по критериям Национального рейтинга инвестиционного климата, занимая 4 место в стране. Качественный скачок экономического развития, который происходит на Сахалине и Курилах в последние несколько лет, расширяет перечень возможных направлений для реализации бизнес-проектов. Как напомнил губернатор Валерий Лимаренко, добыча углеводородов — одна из основных, но далеко не единственная отрасль, где инвесторы могут воплотить в жизнь разнообразные инициативы. Сахалинская область готова оказать поддержку предпринимателям, которые займутся развитием добычи угля, туристическим сервисом, рыбопереработкой, искусственным воспроизведением марикультуры, а также логистикой.
Для последнего, к слову, в островном регионе перспектив едва ли не больше всего: правительство Сахалинской области активно вкладывает средства в расширение транспортной инфраструктуры, привлекая в том числе федеральное финансирование и внебюджетные средства. Уже запущен самый крупный и современный в ДФО аэровокзал, который находится в Южно-Сахалинске. Ведется подготовка к модернизации Корсаковского морского торгового порта. Кроме того, до конца 2023 года достроят взлетно-посадочную полосу, которая позволит Сахалину принимать все типы авиарейсов.
Еще один проект, к участию в котором Лимаренко пригласил заинтересованных инвесторов, подразумевает строительство завода по производству микробиологического кормового белка — гаприна. Чтобы запустить линию выпуска этого продукта, необходим природный газ метан, добыча которого организована на Сахалине. Гаприн можно экспортировать в другие регионы ДФО, так как он широко востребован в сельском хозяйстве. По этой же причине поставками белка заинтересуются страны ЮВА. Инициативу уже оценил представитель фонда «Сколково», назвав ее перспективной и потенциально выгодной — в особенности, если государство поддержит бизнес на первом этапе реализации.
Также Валерий Лимаренко рассказал, что Сахалинская область заинтересована в сотрудничестве с инвесторами, которые готовы запустить линию производства средств защиты растений полного цикла. Кроме этого, бизнес ждут в реализации проектов по выпуску коллагена из вторичного сырья животноводческой и рыбоперерабатывающей отраслей. А на Курильских островах с радостью примут предпринимателей, которых заинтересует развитие гостиничного бизнеса и воспроизводства морских гидробионтов.