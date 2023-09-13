Глава администрации Логвиненко сравнил Ростов с расческой без зубчиков

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Власти Ростова хотят отказаться от сноса аварийных домов в центре города. Чиновники поняли, что новостройки среди старинных зданий выглядят нелепо и портят красоту города.
Как правило, аварийным и подлежащим сносу признавали один небольшой дом среди плотной застройки. После его сноса построить что-то новое все равно не получалось, так как градостроительные нормы требуют отступать по два метра слева и справа.
«Получается, что у нас на месте снесённых объектов появляются небольшие строения, а между ними и соседними домами — небольшие участки. И становится очень некрасиво. Это примерно как на расчёске местами повыдёргивать зубчики. Мы тогда будем иметь расчёску не совсем красивого вида», — говорит Логвиненко.
Теперь власти решили вообще не сносить старинные аварийные дома. В этом их успели поддержать депутаты и прокуратура. Здания будут продавать, и в его границах строить новые дома. Однако они должны будут соответствовать историческому облику центра города. Чиновники уже успели прописать необходимые требования по штукатурке, фасаду, цветовой гамме.
Таким образом, на месте старого дома, не защищенного статусом ОКН, будет появляться новый. Однако номинально это будет не строительство, а реконструкция.
Чиновники хотят опробовать эту схему с одним из домов уже этой осенью. «Если получится, то мы все аварийные дома будем не сносить, а строить на них месте новые интересные объекты», — заключил Логвиненко.
Ранее сообщалось, что власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова.