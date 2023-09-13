Глава администрации Логвиненко сравнил Ростов с расческой без зубчиков

«Получается, что у нас на месте снесённых объектов появляются небольшие строения, а между ними и соседними домами — небольшие участки. И становится очень некрасиво. Это примерно как на расчёске местами повыдёргивать зубчики. Мы тогда будем иметь расчёску не совсем красивого вида», — говорит Логвиненко.