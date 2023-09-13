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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Греф рассказал о наиболее выгодном вложении свободных средств

Греф рассказал о наиболее выгодном вложении свободных средств

13 сентября 2023, 08:54
Фото: 1MI
Глава Сбербанка Герман Греф поделился информацией о наиболее выгодных сегодня способах сохранения сбережений.

Греф отметил, что универсальных советов на все времена не бывает, но сейчас пришло время расставаться с твёрдыми валютами, уже не дающими доходности. Средства целесообразнее вложить в рублёвые облигации. Кроме этого, можно выгодно купить акции, пишет fedpress.ru.

Руководитель Сбербанка заявил, что на российском рынке имеется спектр необходимых инструментов, помогающих нивелировать все риски, в том числе и валютные.

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