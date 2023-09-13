Греф рассказал о наиболее выгодном вложении свободных средств

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:54
Греф отметил, что универсальных советов на все времена не бывает, но сейчас пришло время расставаться с твёрдыми валютами, уже не дающими доходности. Средства целесообразнее вложить в рублёвые облигации. Кроме этого, можно выгодно купить акции, пишет fedpress.ru.
Руководитель Сбербанка заявил, что на российском рынке имеется спектр необходимых инструментов, помогающих нивелировать все риски, в том числе и валютные.