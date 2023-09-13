Греф рассказал о наиболее выгодном вложении свободных средств

Греф отметил, что универсальных советов на все времена не бывает, но сейчас пришло время расставаться с твёрдыми валютами, уже не дающими доходности. Средства целесообразнее вложить в рублёвые облигации. Кроме этого, можно выгодно купить акции, пишет fedpress.ru.