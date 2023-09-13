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В Таганроге в честь юбилея Михаила Танича выступит группа "Лесоповал"

Группа «Лесоповал» приедет с концертом в Таганрог 15 сентября

13 сентября 2023, 17:57
Фото: 1MI
В Таганроге в честь юбилея Михаила Танича выступит группа "Лесоповал"
В Таганроге в честь юбилея Михаила Танича выступит группа «Лесоповал», сообщили власти города.

В эту пятницу в Таганроге отпразднует 100 лет со дня рождения поэта-песенника Михаила Танича. К этому дню власти города подготовили масштабную программу.

Она включает в себя выступление основанной Таничем группы «Лесоповал». Концерт состоится в 18.00 в Зеленом театре парка имени Горького. Посетить его можно абсолютно бесплатно.

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Также в городе состоятся литературно-музыкальный вечер, книжные выставки и караоке-вечеринка, посвященные памяти Михаила Танича.

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