Группа «Лесоповал» приедет с концертом в Таганрог 15 сентября

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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Updated Сегодня, 18:00
В эту пятницу в Таганроге отпразднует 100 лет со дня рождения поэта-песенника Михаила Танича. К этому дню власти города подготовили масштабную программу.
Она включает в себя выступление основанной Таничем группы «Лесоповал». Концерт состоится в 18.00 в Зеленом театре парка имени Горького. Посетить его можно абсолютно бесплатно.
Также в городе состоятся литературно-музыкальный вечер, книжные выставки и караоке-вечеринка, посвященные памяти Михаила Танича.
Ранее концерт ростовчанина Басты закончился скандалом в Дагестане из-за девушек в хиджабах.