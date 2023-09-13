Губернатор Голубев предложил простить долги жителей Ростовской области по капремонту

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
На заседании правительства Ростовской области поднялась тема капитального ремонта домов. Выяснилось, что местные жители задолжали региональному Фонду капремонта 2,6 миллиарда рублей.
Губернатор Василий Голубев предложил министру ЖКХ области Сергею Сизикову простить должникам часть долгов. Речь идет о пени. Ее можно будет не платить, если должник успеет к определенному времени погасить основной долг.
Подобная схема уже действует при оплате долгов за водоснабжение. Однако в случае с капитальным ремонтом препятствием являются некоторые юридические нюансы. Их улаживанием сейчас и занимаются чиновники министерства ЖКХ.
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