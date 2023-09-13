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Губернатор Голубев предложил простить должников по капительному ремонту

Губернатор Голубев предложил простить долги жителей Ростовской области по капремонту

13 сентября 2023, 14:30
Фото: 1MI
Губернатор Голубев предложил простить должников по капительному ремонту
Часть долга по капитальному ремонту могут простить жителям Ростовской области, с таким предложением на заседании правительства региона выступил губернатор Василий Голубев.

На заседании правительства Ростовской области поднялась тема капитального ремонта домов. Выяснилось, что местные жители задолжали региональному Фонду капремонта 2,6 миллиарда рублей.

Губернатор Василий Голубев предложил министру ЖКХ области Сергею Сизикову простить должникам часть долгов. Речь идет о пени. Ее можно будет не платить, если должник успеет к определенному времени погасить основной долг.

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Подобная схема уже действует при оплате долгов за водоснабжение. Однако в случае с капитальным ремонтом препятствием являются некоторые юридические нюансы. Их улаживанием сейчас и занимаются чиновники министерства ЖКХ.

Ранее эксперт рассказал, как получить компенсацию, если дождь затопил квартиру в Ростове.

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