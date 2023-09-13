Губернатор МО: больницу в Красногорске строят высоким темпом

Отмечается, что камень в основание госпиталя в 2021 году заложили Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По словам губернатора, была поставлена задача создать максимально современную больницу с тяжелой диагностической техникой (МРТ, КТ, рентген-аппараты) и другим необходимым медицинским оборудованием — всего более шести тысяч единиц.