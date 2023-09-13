Губернатор МО: больницу в Красногорске строят высоким темпом

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Как передает mosregtoday.ru, сейчас проводятся отделочные работы, монтаж электрооборудования, инженерных коммуникаций, фасадных конструкций и кровли, установка металлоконструкции атриума и лифтового оборудования. Также началось благоустройство территории больницы.
Отмечается, что камень в основание госпиталя в 2021 году заложили Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По словам губернатора, была поставлена задача создать максимально современную больницу с тяжелой диагностической техникой (МРТ, КТ, рентген-аппараты) и другим необходимым медицинским оборудованием — всего более шести тысяч единиц.
«Из новейших технологий — система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Мы уже подобрали более 400 врачей и порядка 470 человек среднего медперсонала», — рассказал Андрей Воробьев.
Мощность больницы — 420 коек. Всего будет 28 профилей, 17 стационарных отделений, 13 операционных, а также предусмотрен консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Кроме того, предполагаются вертолетная площадка, парковка, симуляционный центр для совершенствования навыков работы медиков на новейшем оборудовании.
Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье, что позволит улучшить маршрутизацию маленьких пациентов, повысить доступность и качество медицинской помощи.
Также здесь будут использовать телемедицину и технологии роботизации для лечения сложных заболеваний. Кроме того, разработан уникальный командный центр, координирующий работу всего детского медсектора области. Это позволит сократить время предоставления помощи детям.