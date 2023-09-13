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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Из ДНР будет ходить автобус с маршрутом "Горловка - Ростов"

Из ДНР в Ростов запустят еще один автобус с 20 сентября

13 сентября 2023, 18:26
Фото: 1MI
Из ДНР будет ходить автобус с маршрутом "Горловка - Ростов"
Из ДНР будет ходить автобус с маршрутом «Горловка — Ростов», сообщила пресс-служба министерства транспорта соседнего региона.

С 20 сентября из Горловки ДНР в Ростов будет организован автобусный маршрут. Он пройдет через Енакиево и Харцызск.

Известно, что автобусы будут ходить каждый день. Из Горловки они отправятся в путь в 07.00, в 08.00 прибудут в Енакиево, а в 08.50 — в Харцызск. В Ростове автобус окажется в 13.30.

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Купить билеты можно либо в кассах, либо на сайте или по телефону местных автовокзалов.

Ранее из Ростова-на-Дону запустили новый автобусный маршрут до Воронежа.

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