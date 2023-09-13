Из ДНР в Ростов запустят еще один автобус с 20 сентября

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
С 20 сентября из Горловки ДНР в Ростов будет организован автобусный маршрут. Он пройдет через Енакиево и Харцызск.
Известно, что автобусы будут ходить каждый день. Из Горловки они отправятся в путь в 07.00, в 08.00 прибудут в Енакиево, а в 08.50 — в Харцызск. В Ростове автобус окажется в 13.30.
Купить билеты можно либо в кассах, либо на сайте или по телефону местных автовокзалов.
Ранее из Ростова-на-Дону запустили новый автобусный маршрут до Воронежа.