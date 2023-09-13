Кандидат в депутаты Федяев сообщил, как на участках в Ростове явку меняли с 25 до 90%

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Напомним, что самовыдвиженец Евгений Федяев еще при подсчете голосов заявил о том, что итог ему понятен. Кандидат признал свое поражение на выборах. И сообщил, что остается без депутатского ресурса и возможности отправлять запросы по жалобам местных жителей.
Озвученный результат голосования лишь подтвердил его личное мнение. Число отдавших голоса за Евгения оказалось ниже, чем у победителя.
«Контролируя ситуацию во время выборов было я видел, что на одних участках я лидировал, а на других, мы шли ровно. А по итогу все заметили, какой огромный разброс оказался в количестве голосов. Понятно, что такой результат удивил не только меня, но и избирателей. Люди даже не поняли, как это произошло», — отмечает собеседник в беседе с корреспондентом RostovGazeta.
Политик добавляет, что по наблюдениям, на участках голосования одного из избирательных округов Советского района Ростова явка была якобы порядка 25%. Однако в итоге, по официальным данным, она превысила 90%.
«В некоторых случаях путем свидетельских показаний, и, если имеется видеозапись подсчета голосов, можно попробовать в судебном порядке признать на одном участке итоги недействительными. Этим вопросом мы сейчас занимаемся», — резюмирует он.
Ранее RostovGazeta сообщала, как удивилась ростовский депутат Наталья Оськина, узнав, что за нее проголосовал 21 избиратель.