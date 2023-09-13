Кандидат в депутаты Федяев сообщил, как на участках в Ростове явку меняли с 25 до 90%

«Контролируя ситуацию во время выборов было я видел, что на одних участках я лидировал, а на других, мы шли ровно. А по итогу все заметили, какой огромный разброс оказался в количестве голосов. Понятно, что такой результат удивил не только меня, но и избирателей. Люди даже не поняли, как это произошло», — отмечает собеседник в беседе с корреспондентом RostovGazeta.