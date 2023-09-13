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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

«Каков разброс голосов»: депутат Федяев высказался о голосовании в Ростове

Кандидат в депутаты Федяев сообщил, как на участках в Ростове явку меняли с 25 до 90%

13 сентября 2023, 17:02
Фото: 1MI
«Каков разброс голосов»: депутат Федяев высказался о голосовании в Ростове

Кандидат в депутаты Федяев не согласен с итогами голосования в Ростове

По выявленным определенным фактам на участках голосования одного из округов Советского района Ростова подавались жалобы, сообщил RostovGazeta депутат (полномочия официально заканчиваются 19 сентября) Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев.

Напомним, что самовыдвиженец Евгений Федяев еще при подсчете голосов заявил о том, что итог ему понятен. Кандидат признал свое поражение на выборах. И сообщил, что остается без депутатского ресурса и возможности отправлять запросы по жалобам местных жителей.

Озвученный результат голосования лишь подтвердил его личное мнение. Число отдавших голоса за Евгения оказалось ниже, чем у победителя.

«Контролируя ситуацию во время выборов было я видел, что на одних участках я лидировал, а на других, мы шли ровно. А по итогу все заметили, какой огромный разброс оказался в количестве голосов. Понятно, что такой результат удивил не только меня, но и избирателей. Люди даже не поняли, как это произошло», — отмечает собеседник в беседе с корреспондентом RostovGazeta.

Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону
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Число отдавших голоса за Евгения Федяева оказалось ниже, чем у победителя.Число отдавших голоса за Евгения Федяева оказалось ниже, чем у победителя.
Число отдавших голоса за Евгения Федяева оказалось ниже, чем у победителя.
Фото: zsro.ru

Политик добавляет, что по наблюдениям, на участках голосования одного из избирательных округов Советского района Ростова явка была якобы порядка 25%. Однако в итоге, по официальным данным, она превысила 90%.

«В некоторых случаях путем свидетельских показаний, и, если имеется видеозапись подсчета голосов, можно попробовать в судебном порядке признать на одном участке итоги недействительными. Этим вопросом мы сейчас занимаемся», — резюмирует он.

Ранее RostovGazeta сообщала, как удивилась ростовский депутат Наталья Оськина, узнав, что за нее проголосовал 21 избиратель.

Депутат Оськина удивилась, что в Ростове на участке за нее проголосовал 21 избиратель
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