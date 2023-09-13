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Компания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения для участников СВО в Ростове

Компания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения участников СВО в Ростове

13 сентября 2023, 12:45
Фото: pxhere.com
Компания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения для участников СВО в Ростове
Обустройством могил для участников СВО в Ростове займется компания «Лимерт», принадлежащая Арташесу Арутюнянцу, следует из материалов государственных закупок.

Служба городских кладбищ выбрала подрядчика, который займется обустройством мест погребения участников СВО в Ростове. Им стала компания «Лимерт», принадлежащая бизнесмену, президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу.

Могилы будут находиться на Аллее героев на Северном кладбище и на кладбище «Ростовское». Общая сумма работ на обоих кладбищах составит более пяти миллионов рублей.

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Сервис «Спарк» сообщает, что ООО «Лимерт» было зарегистрировано в 2017 году в Ростове. Основным видом деятельности компании являются работы в области инженерных изысканий и управление проектами строительства. Доходы компании в прошлом году составили 395 миллионов рублей.

Известно, что могилы для бойцов будут оформлять в едином стиле. Об этом властей попросили родственники погибших. На Аллее героев на Северном кладбище будут хоронить тех, кого наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Решение о захоронении принимается на основании заявления от близкого человека погибшего.

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