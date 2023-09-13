Компания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения участников СВО в Ростове

Известно, что могилы для бойцов будут оформлять в едином стиле. Об этом властей попросили родственники погибших. На Аллее героев на Северном кладбище будут хоронить тех, кого наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Решение о захоронении принимается на основании заявления от близкого человека погибшего.