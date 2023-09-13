Компания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения участников СВО в Ростове

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Служба городских кладбищ выбрала подрядчика, который займется обустройством мест погребения участников СВО в Ростове. Им стала компания «Лимерт», принадлежащая бизнесмену, президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу.
Могилы будут находиться на Аллее героев на Северном кладбище и на кладбище «Ростовское». Общая сумма работ на обоих кладбищах составит более пяти миллионов рублей.
Сервис «Спарк» сообщает, что ООО «Лимерт» было зарегистрировано в 2017 году в Ростове. Основным видом деятельности компании являются работы в области инженерных изысканий и управление проектами строительства. Доходы компании в прошлом году составили 395 миллионов рублей.
Известно, что могилы для бойцов будут оформлять в едином стиле. Об этом властей попросили родственники погибших. На Аллее героев на Северном кладбище будут хоронить тех, кого наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Решение о захоронении принимается на основании заявления от близкого человека погибшего.