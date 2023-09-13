Концерт ростовского рэпера Басты вызвал критику общественности в Дагестане

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:58
На днях в Каспийске прошел концерт рэпера Василия Вакуленко, известного под творческим псевдонимом Баста. Цены на билеты составили от 1,5 до 10 тысяч рублей, а на концерт исполнителя пришли около пяти тысяч жителей Дагестана.
Это вызвало недовольство в обществе, поскольку люди, исповедующие ислам, уверены, что их братьям и сестрам по вере было нечего делать на концерте исполнителя.
Один из жителей Дагестана записал видео, в котором оскорблял покрытых девушек и мужчине из числа мусульман, которые присутствовали на концерте сами или же отпустили туда своих близких. Причиной всему стали «грязные» тексты некоторых песен, содержание которых идет против канонов веры.
«Теперь в соцсетях бугурт, каждого из них хотят найти и по традиции — заставить извиняться», — сказано в сообщении Telegram-канала Mash_Gor.
Напомним, летом стало известно, что концерты рэпера Басты отменили сразу в нескольких городах России.