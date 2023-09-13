Концерт ростовского рэпера Басты вызвал критику общественности в Дагестане

Один из жителей Дагестана записал видео, в котором оскорблял покрытых девушек и мужчине из числа мусульман, которые присутствовали на концерте сами или же отпустили туда своих близких. Причиной всему стали «грязные» тексты некоторых песен, содержание которых идет против канонов веры.