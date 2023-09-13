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Концерт ростовского рэпера Басты вызвал критику общественности в Дагестане

Концерт ростовского рэпера Басты вызвал критику общественности в Дагестане

13 сентября 2023, 04:55
Фото: pxhere.com
Концерт ростовского рэпера Басты вызвал критику общественности в Дагестане
Жителей Дагестана возмутило, что на концерт ростовского рэпера Басты в Каспийске пришли мусульмане, об этом сообщили в одном из популярных Telegram-каналов.

На днях в Каспийске прошел концерт рэпера Василия Вакуленко, известного под творческим псевдонимом Баста. Цены на билеты составили от 1,5 до 10 тысяч рублей, а на концерт исполнителя пришли около пяти тысяч жителей Дагестана.

Это вызвало недовольство в обществе, поскольку люди, исповедующие ислам, уверены, что их братьям и сестрам по вере было нечего делать на концерте исполнителя.

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Один из жителей Дагестана записал видео, в котором оскорблял покрытых девушек и мужчине из числа мусульман, которые присутствовали на концерте сами или же отпустили туда своих близких. Причиной всему стали «грязные» тексты некоторых песен, содержание которых идет против канонов веры.

«Теперь в соцсетях бугурт, каждого из них хотят найти и по традиции — заставить извиняться», — сказано в сообщении Telegram-канала Mash_Gor.

Напомним, летом стало известно, что концерты рэпера Басты отменили сразу в нескольких городах России.

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