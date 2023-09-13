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Ростовская область отмечает 86 лет со дня основания

«Люблю тебя»: Василий Голубев поздравил Ростовскую область с Днем рождения

13 сентября 2023, 15:58
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская область отмечает 86 лет со дня основания

Власти поздравили жителей Ростовской области с 86-летием региона

Ростовская область отмечает 86 лет со дня основания, местных жителей поздравил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Сегодня Ростовская область празднует 86 лет со дня своего основания. С днем рождения регион одним из первых поздравил губернатор Василий Голубев.

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Он пожелал местным жителям счастья и здоровья. Также на последующем заседании правительства региона Голубев отметил, что 86 лет — сравнительно небольшой срок для области, поэтому ее можно назвать «молодой». Губернатор верит, что у региона все впереди.

«Люблю тебя, донская земля! С Днём рождения Ростовской области, уважаемые земляки!» — заключил он.

Ранее глава Ростовской области провел ротацию кадров среди заместителей.

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