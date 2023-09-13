«Люблю тебя»: Василий Голубев поздравил Ростовскую область с Днем рождения

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
Сегодня Ростовская область празднует 86 лет со дня своего основания. С днем рождения регион одним из первых поздравил губернатор Василий Голубев.
Он пожелал местным жителям счастья и здоровья. Также на последующем заседании правительства региона Голубев отметил, что 86 лет — сравнительно небольшой срок для области, поэтому ее можно назвать «молодой». Губернатор верит, что у региона все впереди.
«Люблю тебя, донская земля! С Днём рождения Ростовской области, уважаемые земляки!» — заключил он.
Ранее глава Ростовской области провел ротацию кадров среди заместителей.