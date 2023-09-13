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Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 сентября

Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 сентября

13 сентября 2023, 08:08
Фото: pxhere.com
Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 сентября

Мощная магнитная буря ухудшит здоровье жителей Ростовской области с 13 сентября

В среду, 13 сентября, в России, и в Ростовской области в частности, ожидается сильная магнитная буря, пишут «Известия».

Жители Ростовской области с 13 сентября окажутся под влиянием мощной геомагнитной бури. Негативное геомагнитное явление продлится несколько дней, до 16 сентября. Сила магнитной бури может превышать 4 баллов.

В это время метеозависимые жители региона, а также люди с хроническими заболеваниями, могут почувствовать ухудшение состояния своего здоровья. У них может появиться головная боль, боль в суставах, слабость и скачки артериального давления.

Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
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Продлится она на протяжении трех дней. Метеозависимые россияне могут почувствовать ухудшение общего состояния, боль в голове, слабость и изменения в артериальном давлении.

Ранее сообщалось, что магнитная буря может вернуться уже 22 сентября.

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