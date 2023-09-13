Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 сентября

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Жители Ростовской области с 13 сентября окажутся под влиянием мощной геомагнитной бури. Негативное геомагнитное явление продлится несколько дней, до 16 сентября. Сила магнитной бури может превышать 4 баллов.
В это время метеозависимые жители региона, а также люди с хроническими заболеваниями, могут почувствовать ухудшение состояния своего здоровья. У них может появиться головная боль, боль в суставах, слабость и скачки артериального давления.
Продлится она на протяжении трех дней. Метеозависимые россияне могут почувствовать ухудшение общего состояния, боль в голове, слабость и изменения в артериальном давлении.
Ранее сообщалось, что магнитная буря может вернуться уже 22 сентября.