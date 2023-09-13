Ночью 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по подлодке «Ростов-на-Дону»

Напомним, утром среды, 13 сентября, Минобороны РФ объявили о том, что украинские военные нанесли удар по городу Севастополю. Целью служил судоремонтный завод имени С. Орджоникидзе, всего было выпущено 10 крылатых ракет. Часть из них достигла цели и повредила два катера, которые находились на ремонте.