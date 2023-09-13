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Ночью 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по «Ростову-на-Дону»

Ночью 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по подлодке «Ростов-на-Дону»

13 сентября 2023, 07:11
Фото: mil.ru
Ночью 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по «Ростову-на-Дону»
Ночью 13 сентября украинские военные нанесли удар по подводной лодке «Ростов-на-Дону» и десантному кораблю «Минск», оба корабля загорелись, об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Напомним, утром среды, 13 сентября, Минобороны РФ объявили о том, что украинские военные нанесли удар по городу Севастополю. Целью служил судоремонтный завод имени С. Орджоникидзе, всего было выпущено 10 крылатых ракет. Часть из них достигла цели и повредила два катера, которые находились на ремонте.

Позднее Telegram-канал SHOT объявил, что в результате атаки погибло два человека, еще 26 пострадали. Все они были сотрудниками севастопольского судоремонтного завода.

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Кроме того, уточняется, что в результате атаки повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Оба судна охватил огонь, официальной информации о причиненном ущербе не поступало, данные будут уточняться.

Ранее стало известно, что правительство США рассматривает возможность поставки ВСУ дальнобойных ракет, способных долететь до Ростовской области.

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