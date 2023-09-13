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Очередной суд на экс-главой донского Минздрава Быковской перенесли на 19 сентября

Очередной суд на экс-главой донского Минздрава Быковской перенесли на 19 сентября

13 сентября 2023, 05:28
Фото: donland.ru
Очередной суд на экс-главой донского Минздрава Быковской перенесли на 19 сентября
Рассмотрение дела в суде бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской перенесли на 19 сентября, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в Кущевском суде Краснодарского края продолжаются слушания по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее бывшего заместителя Станислава Беседовского. Заседания продолжаются уже почти 1,5 года, бывших чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий. Причиной этого стал тендер по утилизации медицинских отходов компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону», бывшего министра и ее заместителя подозревают в том, что они предоставили преимущество компании при проведении конкурса между потенциальными подрядчиками.

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов
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На последнем заседании юристы пытались защитить позицию подозреваемых регламентами, которые бы доказали суду, что «Центр 100» получил контракт благодаря своему оборудования и качеству услуг. Однако слушание пришлось отложить, один из московских юристов должен был успеть на самолет, а Станислав Беседовский сослался на проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему находиться в зале суда после перерыва.

В итоге, по данным портала Donday, слушание решили перенести на 19 сентября. Однако причины решения перенести заседание СМИ не уточнялись.

Ранее стало известно, что заседания в Кущевском суде срываются не первый раз — рассмотрение дела бывшей главы Минздрава становится затяжным из-за столичных юристов и болезней фигурантов уголовного дела.

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