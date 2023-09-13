Очередной суд на экс-главой донского Минздрава Быковской перенесли на 19 сентября

Напомним, в Кущевском суде Краснодарского края продолжаются слушания по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее бывшего заместителя Станислава Беседовского. Заседания продолжаются уже почти 1,5 года, бывших чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий. Причиной этого стал тендер по утилизации медицинских отходов компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону», бывшего министра и ее заместителя подозревают в том, что они предоставили преимущество компании при проведении конкурса между потенциальными подрядчиками.