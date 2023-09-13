Очередной суд на экс-главой донского Минздрава Быковской перенесли на 19 сентября

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Напомним, в Кущевском суде Краснодарского края продолжаются слушания по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее бывшего заместителя Станислава Беседовского. Заседания продолжаются уже почти 1,5 года, бывших чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий. Причиной этого стал тендер по утилизации медицинских отходов компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону», бывшего министра и ее заместителя подозревают в том, что они предоставили преимущество компании при проведении конкурса между потенциальными подрядчиками.
На последнем заседании юристы пытались защитить позицию подозреваемых регламентами, которые бы доказали суду, что «Центр 100» получил контракт благодаря своему оборудования и качеству услуг. Однако слушание пришлось отложить, один из московских юристов должен был успеть на самолет, а Станислав Беседовский сослался на проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему находиться в зале суда после перерыва.
В итоге, по данным портала Donday, слушание решили перенести на 19 сентября. Однако причины решения перенести заседание СМИ не уточнялись.
Ранее стало известно, что заседания в Кущевском суде срываются не первый раз — рассмотрение дела бывшей главы Минздрава становится затяжным из-за столичных юристов и болезней фигурантов уголовного дела.