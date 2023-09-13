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Около 67 миллионов рублей потратят на ремонт поликлиники в Ленинском районе Ростова

Около 67 миллионов рублей потратят на ремонт поликлиники в Ленинском районе Ростова

13 сентября 2023, 08:06
Фото: pxhere.com
Около 67 миллионов рублей потратят на ремонт поликлиники в Ленинском районе Ростова
В Ростове почти 67 миллионов рублей потратят на ремонт поликлиники на улице Зоологической, сведения появились на портале закупок.

ГБУ РО «Городская поликлиника №7» в Ростове-на-Дону опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который отремонтирует здания на улице Зоологической, 30. Стоимость работ составила 66,9 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчику предстоит провести строительные и монтажные работы, а также утилизировать отходы, которые останутся после ремонта. Работы необходимо выполнить до конца 2024 года.

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ГБУ РО «Городская поликлиника №7» в Ростове-на-Дону опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчикаГБУ РО «Городская поликлиника №7» в Ростове-на-Дону опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика
ГБУ РО «Городская поликлиника №7» в Ростове-на-Дону опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика
Фото: Яндекс.Карты

12 сентября объявили результаты тендера, победителем стал единственный участник аукциона, который предложил свою услуги ровно на ту же сумму, что предложила поликлиника. Подрядчик, название которого не раскрывается, не уступил ни одного рубля. Теперь ему предстоит отремонтировать здания на Зоологической, 30 до 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что донские власти закупят более 20 зеленых Lada Niva.

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