Около 67 миллионов рублей потратят на ремонт поликлиники в Ленинском районе Ростова

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
ГБУ РО «Городская поликлиника №7» в Ростове-на-Дону опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который отремонтирует здания на улице Зоологической, 30. Стоимость работ составила 66,9 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчику предстоит провести строительные и монтажные работы, а также утилизировать отходы, которые останутся после ремонта. Работы необходимо выполнить до конца 2024 года.
12 сентября объявили результаты тендера, победителем стал единственный участник аукциона, который предложил свою услуги ровно на ту же сумму, что предложила поликлиника. Подрядчик, название которого не раскрывается, не уступил ни одного рубля. Теперь ему предстоит отремонтировать здания на Зоологической, 30 до 31 декабря 2024 года.
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