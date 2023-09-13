Около 67 миллионов рублей потратят на ремонт поликлиники в Ленинском районе Ростова

12 сентября объявили результаты тендера, победителем стал единственный участник аукциона, который предложил свою услуги ровно на ту же сумму, что предложила поликлиника. Подрядчик, название которого не раскрывается, не уступил ни одного рубля. Теперь ему предстоит отремонтировать здания на Зоологической, 30 до 31 декабря 2024 года.