«Остается один пшик»: таксист спрогнозировал рост цен на поездки в такси Ростова

«Например, взял я из Ростова заказ на море за 10 тысяч рублей. Вроде бы поездка междугородняя, дальняя, должен хорошо заработать. Однако из 10 тысяч рублей, три тысячи забирает агрегатор. А я трачу на поездку целый день и много бензина. Прибавьте сюда расходник на масло, на амортизацию. В итоге от заработка на поездке водителю остается один пшик», — делится информацией Алексей.