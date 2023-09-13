«Остается один пшик»: таксист спрогнозировал рост цен на поездки в такси Ростова

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Напомним, что губернатор региона утвердил изменения в организации перевозок легковыми такси.
Введенные новации, в целом, таксисты восприняли позитивно. Они объяснили, что наличие контактного номера для жалоб и предложений в салоне автомобиля — это необходимость. А изображение «шашек» на кузове машин и установка оранжевого фонаря на крыше, вероятно, ляжет на плечи агрегатора.
Главным вопросом, который может сказаться на работе службе такси, водители называют принятый Госдумой закон об обязательном страховании пассажиров такси.
«Практика показывает, что когда все страховки накапливаются, стоимость машины прилично возрастает», — отмечает таксист Алексей, попросивший изменить свое имя при публикации.
Собеседник разъясняет, что удорожание по всем направлениям — рост цен на автомобили, на бензин, другие расходы, — приводит к увеличению нагрузки для водителя.
«В таких случаях всегда наступает критический момент, когда бизнес становится нерентабельным. Поэтому таксистам повышают план. Но будем откровенны, если водители не смогут зарабатывать требуемые для жизни суммы, они сменят сферу деятельности», — убежден Алексей.
Спикер разъясняет, что уже сегодня многие таксисты не довольны условиями труда. Ведь 30% от каждой поездки уходит агрегатору.
«Это безумно много. У агрегатора нет постоянных затрат, нет издержек. Безусловно, он вложился в разработку программы, поддержку сервисов. Но по факту таксистам он лишь продает свою услугу — информацию о заказе», — делится мыслями водитель.
Собеседник вспоминает, что несколько лет назад стоимость информации о любом заказе для таксистов Ростова была фиксирована. Сейчас она зависит от стоимости поездки.
«Например, взял я из Ростова заказ на море за 10 тысяч рублей. Вроде бы поездка междугородняя, дальняя, должен хорошо заработать. Однако из 10 тысяч рублей, три тысячи забирает агрегатор. А я трачу на поездку целый день и много бензина. Прибавьте сюда расходник на масло, на амортизацию. В итоге от заработка на поездке водителю остается один пшик», — делится информацией Алексей.
Собеседник добавляет, что именно поэтому ростовские таксисты предпочитают брать заказы поездок на короткие расстояния.
Ранее RostovGazeta выясняла причину постоянного роста цен на такси в Ростове.