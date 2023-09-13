Пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
67-летний житель Ростова обратился в полицию после того, как потерял 7,6 миллиона рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников. Ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил пенсионеру, что на того якобы открыли кредит. Ростовчанин заявил, что не обращался в банк, тогда «полицейский» вызвался помочь мужчине.
Он пообещал связать его с сотрудницей службы безопасности банка. Та якобы должна была отменить кредитную заявку. Девушка попросила пенсионера скачать некое приложение, а затем снять все деньги с карты и положить их на другой счет, связанный с приложением.
На другой день те же самые действия пенсионер повторил со своей сберегательной книжкой. Также по указке звонивших он оформил еще и займы, а все деньги перевел на счет, привязанный к приложению.
Пенсионер доверился мошенникам, так как те прислали ему в мессенджере свои удостоверения. Однако позже выяснилось, что они были поддельными.
После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Тогда пенсионер понял, что потерял деньги.
Сейчас преступников ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее RostovGazeta рассказала, как обманывают ростовчан, обещая товары с маркетплейса за копейки.