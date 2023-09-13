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Posted Сегодня, 21:06

Published Сегодня, 21:06

Modified Сегодня, 21:15

Updated Сегодня, 21:15

Дикие кабаны устроили настоящий погром в Ростове 12 сентября

Подложили свинью ростовчанам: дикие кабаны устроили настоящий погром в городе

12 сентября 2023, 21:06
Фото: pxhere.com
Дикие кабаны устроили настоящий погром в Ростове 12 сентября

Дикие кабаны устроили настоящий погром в Ростове 12 сентября

Как минимум трех диких кабанов заметили жители Ростова в разных районах города, животные гоняли собак в парке Островского и пугали людей. Откуда они могли взяться в мегаполисе и что успели натворить, в материале RostovGazeta.

Дикие посетители

Минимум три взрослые особи диких кабанов разгуливали по Ростову 12 сентября. Животных сначала заметили в районе Сельмаша и в парке Островского. Очевидцы стали публиковать в социальных сетях видео, как они бегают по парку, распугивают собак и даже снесли забор.

Дикие кабаны устроили настоящий погром в Ростове 12 сентября
Видео: pxhere.com

Один из кабанов с окровавленной мордой попытался проникнуть в музей «Россия — моя история». Зверь влетел в дверь, но не сумел пробить ее и убежал. Позднее его видели на детской площадке у парка Островского, где животное сбило с ног ребенка. Однако мальчик успел подняться и убежать.

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Кабанов заметили в одном из ЖК на Сельмаше. Местные жители вызывали спасателей и полицию.

Позднее в Сети появилось видео, на котором дикий кабан выскакивает на проезжую часть в районе Театрального проспекта. Водитель не успел затормозить и сбил животное, однако его это не остановило, кабан подскочил и убежал.

Что говорят власти

Пресс-секретарь администрации города Мария Петрова сообщила, что правоохранительные органы ведут отлов и принимают меры по обеспечению безопасности граждан. При этом она призвала жителей города не подходить к животным, поскольку это может быть опасно для здоровья и жизни.

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В 23.40 мск кабаны все еще свободно разгуливали по городу.

Вечером одного кабана заметили на улице Шолохова, а другой пришел на автомойку на Горсоветской.

Кто подложил свинью

Зоолог Регина Ерофеева пояснила RostovGazeta, что кабаны в городе не могли появиться сами по себе. По ее словам, оставаться незамеченными в мегаполисе дикие животные не могли, скорее всего, их выбросили люди, например, виноваты могут быть местные охотники.

Она добавила, что все три кабана выглядят одинаковыми по возрасту, их могли принести охотники: подстрелили самку, а потом нашли поросят и забрали. Могли пытаться вырастить, как домашних или отпустить в ближайший парк или в рощу СКА.

Зоолог считает, что кабаны ведут себя слишком агрессивно и могут и вовсе быть заражены бешенством.

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Лезть на дерево или забор

Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, что делать, если во время вечерней прогулки по центру горожане вдруг встретились с кабаном. Он предупреждает, что нельзя кричать или пытаться атаковать дикое животное, например с ножом или другим оружием, поскольку раненые кабаны становятся еще агрессивнее. «Поэтому если нет гарантии, что вы убьете его с первого раза — пытаться даже не стоит», — пояснил спасатель.

При этом кабаны бегают быстрее, чем люди. Поэтому, чтобы спастись от дикого зверя, нужно залезть на дерево или забор, спрятаться в машине или в здании за крепкой дверью.

Но если кабан бежит прямо на человека, ему не стоит бежать, нужно в самый последний момент отпрыгнуть в сторону. Пока животное поймет, куда делась жертва, человек получит немного времени для того, чтобы спрятаться.

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