Подложили свинью ростовчанам: дикие кабаны устроили настоящий погром в городе

Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, что делать, если во время вечерней прогулки по центру горожане вдруг встретились с кабаном. Он предупреждает, что нельзя кричать или пытаться атаковать дикое животное, например с ножом или другим оружием, поскольку раненые кабаны становятся еще агрессивнее. «Поэтому если нет гарантии, что вы убьете его с первого раза — пытаться даже не стоит», — пояснил спасатель.