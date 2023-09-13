Полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове

Спасти животное от мучительной смерти людям не удалось. В этот же день у местной жительницы погибла домашняя собака, подобравшая отраву на улице. Ростовчане сходятся во мнении, что сильнодействующую отраву для собак намеренно подкладывает определенный мужчина — по чьим-то заказам.