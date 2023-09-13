rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В полиции рассказали о действиях в отношении зверского отравления собак в Ростове

Полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове

13 сентября 2023, 06:29
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
В полиции рассказали о действиях в отношении зверского отравления собак в Ростове
По факту опубликованных в сети сведений о случаях отравления собак в городе Ростове-на-Дону сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что 5 сентября на улице Комарова в Ростове местные жители оказывали помощь умирающей собаке Чернушке. По предположениям горожан, собака могла отравиться ядом.

Спасти животное от мучительной смерти людям не удалось. В этот же день у местной жительницы погибла домашняя собака, подобравшая отраву на улице. Ростовчане сходятся во мнении, что сильнодействующую отраву для собак намеренно подкладывает определенный мужчина — по чьим-то заказам.

«На глазах у детей»: горожане пожаловались на отравление собак в Ростове
Узнать подробнее
Ростовчане сходятся во мнении, что сильнодействующую отраву для собак намеренно подкладывает определенный мужчина — по чьим-то заказам.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

В пресс-службе МВД по Ростовской области подтвердили, что ростовчане подали заявление об отравлении собак.

Ранее RostovGazeta сообщала, как мужчина в Новочеркасске на прогулке зверски расстрелял домашнюю собаку на глазах у ее владельца.

Житель Новочеркасска рассказал, как его собаку на прогулке зверски расстрелял мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новочеркасске не спешат возбуждать дело из-за жестокого убийства домашней собакиВ Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту«Шок экосистемы»: донские зоозащитники обеспокоены запретом выпуска бездомных собак
#Эксклюзив#Новости#Видео#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Отравление#Полиция#Собаки#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Проверка
Подпишитесь
В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%
Сегодня, 07:38
Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся
Сегодня, 06:40
Участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов
Сегодня, 06:37
Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова
Сегодня, 06:14
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены в Ростовской области
Сегодня, 08:35