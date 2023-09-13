Полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Напомним, что 5 сентября на улице Комарова в Ростове местные жители оказывали помощь умирающей собаке Чернушке. По предположениям горожан, собака могла отравиться ядом.
Спасти животное от мучительной смерти людям не удалось. В этот же день у местной жительницы погибла домашняя собака, подобравшая отраву на улице. Ростовчане сходятся во мнении, что сильнодействующую отраву для собак намеренно подкладывает определенный мужчина — по чьим-то заказам.
В пресс-службе МВД по Ростовской области подтвердили, что ростовчане подали заявление об отравлении собак.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мужчина в Новочеркасске на прогулке зверски расстрелял домашнюю собаку на глазах у ее владельца.