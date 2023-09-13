Президент Путин подарил школьнице из Ростова ключ управления пуском ракеты

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В среду, 13 сентября, стало известно, что Владимир Путин встретился на космодроме «Восточном» с ученицей Классического лицея № 1 Марией Андреевой.
Ростовчанка принимала участие в открытом уроке 1 сентября и рассказала, что увлекается строительством спутников. Сейчас девочка вместе с учителями Классического лицея и специалистами Московского института электроники и математики занимается разработкой первого в России спутника, где будет установлен дата-центр (ЦОД) с использованием блокчейна.
Мария Андреева заявила, что встреча с президентом была ее мечтой и попросила Владимира Путина оставить подпись на ее первом спутнике. Девочка также предложила организовать занятия на предприятиях «Роскосмоса», чтобы дети имели возможность познакомиться со сферой российской космонавтики.
Глава государства поддержал ее предложение и вручил девочке «пусковой ключ» ракеты, пригласив на космодром Байконур.
Ранее ростовчане увидели первые снимки «Луны-25».