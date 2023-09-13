Президент Путин подарил школьнице из Ростова ключ управления пуском ракеты

Ростовчанка принимала участие в открытом уроке 1 сентября и рассказала, что увлекается строительством спутников. Сейчас девочка вместе с учителями Классического лицея и специалистами Московского института электроники и математики занимается разработкой первого в России спутника, где будет установлен дата-центр (ЦОД) с использованием блокчейна.